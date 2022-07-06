Окупанти демілітаризували університет у Харкові, а на Миколаївщині розбирають наслідки обстрілу архіву

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати українські міста. Ворожі ракети влучили в університет у Харкові, а також в архів у Баштанці Миколаївської області.

В Харкові російські ракети влучили в педагогічний університет імені Григорія Сковороди. А на Миколаївщині ворог завдав удару по місту Баштанка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як за годинником, рашисти запускають по Харкову ракети вночі. Місцеві вже знають, що найчастіше прильоти о першій ночі та о четвертій ранку. Цього разу ракет було три.

Ворог влучив у педагогічний університет. Від удару у центральному корпусі обвалилися одразу 3 поверхи. Більшу частину будівлі зруйновано. Втім, під цими завалами рятувальники змогли дістати пам’ятник Григорію Сковороді. Навіть під купою каміння він вцілів.

"Наукова бібліотека, музей університету, зала засідань, постраждали навчальні аудиторії, хол, наш двір, де ми проводили офіційні церемонії посвяти і випуску наших студентів", - повідомив ректор Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Юрій Бойчук.

Під час вибуху під завалами опинився сторож. Тіло 40-річного чоловіка знайшли рятувальники. Нині на місці розбирають завали. Проте більше ані загиблих, ані потерпілих не знайшли.

У Новобаварському районі ракета зруйнувала дві старовинні будівлі - пам'ятки архітектури. А у Слобідському районі ракета влучила неподалік житлових будинків. Минулося без потерпілих.

Пообіді у Чугуївському районі теж пролунали вибухи - окупанти обстріляли заправку. Внаслідок цього виникла пожежа. І колонки, і будівля - знищені вщент.

Загалом за добу поранення від обстрілів отримали троє людей, серед них є і дитина.

Рашисти демілітаризували університет, водонапірну вежу та село

Тим часом на Миколаївщині теж тривають обстріли, з'явилася інформація про одного загиблого мирного мешканця.

В населеному пункті Баштанка розбирають завали внаслідок ракетного удару. Вдарили по місцевому архіву, але російська пропаганда розповідає, начебто розбили склад з боєприпасами. Постраждали звичайні цивільні автівки. Удар був такої сили, що впали залізобетонні плити. Це вже далеко не перший ракетний удар по Баштанці, особливість саме цього удару в тому, що майже не залишилося осколків. Це, ймовірно, дюралевий сплав, і запущена була ракета, яка взагалі мала б використовуватися для протиповітряної оборони. Це так звані С-300.

Що на Миколаївщині є незмінним - це постійні пожежі, ми були сьогодні в різних селах Миколаївської області, і скрізь бачили дим від пожеж. Горить доволі потужно, у нас дуже спекотно і місцями гучно.

Але сміливість наших фермерів – це щось. В полях і комбайни, і трактори, і вантажівки, які збирали врожай, - попри небезпеку, попри обстріли жнива тривають. Зберегти зерно зараз – це зберегти країну від голоду, і фермери активно над цим працюють.

І ще зі змін, в Миколаєві людям вирішили дати трохи більше свободи, зменшили час комендантської години і дозволили продавати алкоголь у будні.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому росіянами Донецьку знову палає. На цей раз загорілася нафтобаза.