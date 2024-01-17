На фронті зростає кількість поранених воїнів: бойові медики розповіли про причини (фото, відео)

Бойові медики розповіли про ситуацію на фронті.

Через масове застосування ворогом дронів-камікадзе кількість наших поранених солдатів зростає. А тому у бойових медиків значно побільшало роботи.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Якщо раніше окупанти засипали наші укріплення снарядами, то тепер дронами-камікадзе і скидами. Підняти голову особливо уночі майже не можливо.

"Найчастіше уламкові після скидів після дронів-камікадзе і в останню чергу - артилерія, мінометні обстріли", - каже бойовий медик "Птах".

Війна в Україні

Противник масово використовує дрони. Удень дістатись позицій годі навіть думати. Вночі теж небезпечно, але є шанс не потрапити під удар.

"Тяжко, коли молодих хлопців до моргу завозиш. Вони 2003 року, дитина життя не бачила", - каже бойовий медик "Джин".

"Джин"

У роботі бойових медиків важливі перші хвилини від цього залежить життя пораненого.

"Найважче оцінити стан, характер поранення і обсяг допомоги. Різні умови, зараз мороз мінус 20, треба оглянути виявити лишні отвори зупинити кровотечу мобілізувати переломи", - каже "Птах".

Воїну Владиславу трохи більше за 20 і це його перше поранення. Жартує, що легке і треба повертатись в окопи до побратимів, бо людей катма.

Поранений Владислав

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️ 15 хвилин – критичні! Бойові медики на фронті евакують поранених бійців з фронтової Донеччини

Нагадаємо, ISW назвав дати "нового наступу РФ".

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