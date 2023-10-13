Окупанти намагались штурмувати недавно звільнену Андріївку: що відбувається на фронті під Бахмутом

Українські захисники розповіли, що "Стугна" тепер працює не лише по ворожій техніці, а й по піхоті.

Російські окупанти пішли у штурм на звільнену Андріївку, що на Бахмутському напрямку. Це селище недавно звільнили українські оборонці, але окупанти не полишають спроб відновити втрачене.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

На Бахмутському напрямку постійно "гаряче"

ТСН побувала на позиціях бійців Холодноярівської бригади на Бахмутському напрямку і побачила, як наші воїни відбивають наступ ворогів.

Військовослужбовець 93 бригади Холодний Яр Ілля Вергун каже, що на цьому напрямку фронту постійно літають ворожі дрони, які корегують удари артилерії.

Ілля Вергун

Знімальна група ТСН під час перебування на лінії фронту потрапила під обстріл "Градів".

"Власне ми встигли забігти в укриття, поки стріляли російські "Гради". Бійці кажуть, що таким чином росіяни вишукують нашу артилерію", - зазначає кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Також тут літає українська авіація, яка знищує тут окупантів та їхню техніку. Лише таким чином вдається вгамувати постійні обстріли росіян.

Як працює українська "Стугна" по ворожій техніці та піхоті

Також на цьому напрямку працює українська "Стугна". За її пультом - Герой України Ілля Вергун. Із цього протитанкового ракетного комплекту він під Бахмутом знищив понад 20 ворожих машин, з яких 18 - танки. За це й отримав Золоту зірку від президента ще в Бахмуті.

Українська "Стугна" не підвела жодного разу, каже Іван. А нещодавно в їхній підрозділ приїхав новенький комплект, виготовлений КБ "Луч". Це - "Стугна" 2023 року виробництва з покращеними параметрами. А тому російська техніка до "холодноярівців" у відкриту не суне. Але хлопці примудрились стріляти не лише по бронемашинам, а й навіть по піхоті. Все це завдяки новим ракетам.

"Стугна" на фронті

"Осколочним заряджаєш і вона на 5 км летить і розбирає. Якщо група йде по 10-15 чоловік - ліквідованих буде багато", - каже протитанкіст ЗСУ Роман.

Ще один рекордсмен по знищенню ворожої техніки - "Лис". Він спалив росіянам понад 20 бронемашин. Але найкращим результатом вважає те, як стримав наступ піхоти на позиції "хододноярівців". Тоді вдалось ліквідувати 30 окупантів. Також українські воїни показали, як їм вдалось знищити ворожу техніку із піхотою.

"Лис"

Окупанти намагались штурмувати Андріївку

Під Бахмутом окупанти також намагаються штурмувати недавно звільнену Андріївку. Проте українські захисники відбили атаку.

Метою ЗСУ тут є знищення не лише позицій ворога, а його командних пунктів. І головне - повністю перебити шляхи постачання окупантів, як продуктів, так і боєприпасів. Тоді, кажуть бійці, російські солдати з передових окопів ще швидше здаються в полон.

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Нагадаємо, Третя штурмова бригада показала, як заходила на позиції окупантів під Андріївкою.

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