Окупанти намагаються максимально штурмувати: експерт назвав найгарячіші напрямки на лінії фронту

Там російські окупанти намагаються максимально штурмувати, але ЗСУ їх зупиняють.

Про це під час телемарафону в етері "1+1" сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Найгарячіші напрямки - це Бахмут та Авдіївка. Там російські окупаційні війська намагаються максимально штурмувати та використовувати той ресурс, який в них на сьогодні ще є. Бо деякі підрозділи було переміщено частково на Херсонську область, а тому в окупантів не той ресурс, який у них був місяць тому на Донбасі. Вони поставили на паузу будь які дії щодо штурму Слов'янська та просування у напрямку Сіверська. Але вони концентрують ті можливості, які залишились на Бахмутському напрямку та Авдіївці, але їм це не вдається, бо ЗСУ блокують їхні дії", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що військовий з високим званням публічно повідомив важливу для ЗСУ інформацію. Тепер за цим фактом ведеться розслідування, оскільки його заяви могли зірвати плани Сил оборони.

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