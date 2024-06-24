Окупанти намагаються пройти у бік Харкова: воїни розповіли про бої та нещадні удари КАБами

На північ від Харкова тривають тяжкі бої. Українські воїни, під десятками щоденних авіаударів, не лише стримують натиск окупантів, а й за першої ліпшої нагоди - намагаються контратакувати.

Із передових позицій воїнів “Хартії”, 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України повернулась знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Українські захисники кажуть, що ворожа артилерія та авіація на Харківщині не змовкає та постійно обстрілює позиції. А в останній тиждень активізувались і ворожі штурмовики.

"Вчора взагалі нічого не замовкало! Вчора, просто б взагалі, ніхто б сюди не прийшов і не вийшов звідси. Важкий калібр працював. Це важкий калібр працював. І це продовжувалось з вечора і до ранку", - каже “Пєрог”, військовослужбовець-гранатометник РВП 13 БрОП НГУ “Хартія”.

"Пєрог"

У лісі на Харківщині теж тривають інтенсивні бої. Бійці кажуть, що вони контратакують, проте окупанти теж намагаються штурмувати.

Північніше Липців, на межі Глибокого та від Лук’янців, користуючись рясною “зеленкою”, рашисти щодоби пробують пройти у бік Харкова.

"Вони просочуються там, парами - тройками. Буває там трошки більші групи. До відділення", - каже “Фіш”, командир РВП 13 БрОП НГУ “Хартія”.

"Фіш"

“Лев”, “Пєрог” та “Фізик” - гранатометники роти вогневої підтримки “Хартії”, 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Звісно, не вони одні, але - саме на цій ділянці, у цьому лісі на Липецькому напрямку, їх стійкість, помноженна на вміння влучно стріляти, тепер зупиняє ворожу піхоту.

"В основному ми працюємо, коли видно скупчення. Коли видно, куди можна попрацювати", - каже "Пєрог".

Натомість, ворог просто засипає увесь район сотнями важких артилерійських снарядів та авіаційних бомб дивиться на стелю

Московитські літаки-"кабоносці", зазвичай заходять парами. По багато разів - щодоби. Інколи, твердить “Лев”, наближаються впритул до лінії зіткнення.

Ефективної протидії рашиським бомбам, це визнають по всьому фронту наразі, просто не існує.

"Ось це і є - Липці, на північ від Харкова! Саме тут тепер проходить лінія фронту і от лише за кілька годин поки ми перебували тут, на цей населений пункт прилетіло щонайменше - півдесятка коригованих авіаційних бомб. Тепер, почався ще й мінометний обстріл. Насправді, цієї ночі на самі Липці й навколо селища вибухнуло, значно більше ворожих бомб", - каже кореспондент ТСН.

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