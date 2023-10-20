Окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут: експерт пояснив тактику ворога

Окупанти будуть наступати під Авдіївкою будь-якою ціною. Вони намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут. Для них це така фетиш-мета – оточення та захоплення Авдіївки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Коли відбувався перший наступ 10 жовтня на Авдіївку, вони використовували досить потужний ресурс. Це були не тільки підрозділи 1-го армійського корпусу зі складу так званої "ДНР", які зазвичай використовувались біля Авдіївки в атакувальних наступальних операціях, а були там присутні також 20-а і 155-а МСД (мотострілецька дивізія – ред.) зі складу 8-ї загальновійськової армії. Тобто було підкріплено цей наступ регулярними військами, і потенціал наступу був дуже великий, Але, ми бачимо, що результат – дуже низький. Отже вони не відмовляться від своєї мети, вони вже передислокували у район Авдіївки 21-у ОМСБР (окрема мотострілецька бригада – ред.) зі складу 2-ї загальновійськової армії, яка перебувала у Луганській області. І ця бригада – вона найбоєздатніша не тільки зі складу 2-ї загальновійськової армії, а зі складу взагалі групи військ "Центр", яка перебувала саме на Луганщині і повинна діяти зараз по Лимано-Куп'янській вісі також в наступі", - розповів експерт.

Отже, як зазначає Коваленко, групу військ залишають без найбільш боєздатної бригади, передислокуючи її під Авдіївку. Про ще це свідчить? Це свідчить про те, що ворожі війська будуть продовжувати наступати та тиснути.

"І так само, як під Бахмутом, вони намагатимуться це робити по флангах, особливо з півночі. Тому що з півночі їм дуже важливо - це перерізати залізку, це вийти на Степове, захопити Степове, а потім вже рухатись в напрямку 0542, основної логістичної артерії, яка забезпечує Авдіївку усіма потребами", - пояснив експерт.

Про тактику окупантів

Олександр Коваленко розповів про тактику окупантів на Донеччині.

"Скоріш тут більше Бахмута, ніж Вугледара. Так, вони також вишукались колонами і пішли основними дорогами в наступ, і для них це все закінчилося так, як і повинно було закінчитися – на мінних полях, а також під нашим артилерійським вогнем та вогнем наших протитанкових ракетних комплексів. Це скоріше тактика саме Бахмута: це робота по флангах, це намагання оточити і таке інше", - пояснив Коваленко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Залужний в Авдіївці. Тактика окупантів. Знищення авіації РФ. Ракети ATACMS | КОВАЛЕНКО".

Нагадаємо, російська окупаційна армія влаштувала наймасштабніший наступ на Авдіївку Донецької області, якого не було від 2014-го.

Окупанти поновили спроби оточити Авдіївку. Там збільшилася кількість обстрілів громади з боку військових РФ – б’ють по школах і позиціях українських військових.

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