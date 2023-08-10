Окупанти посилено наступають на Куп'янському напрямку: влада оголосила обов'язкову евакуацію

Росіяни на Куп'янському напрямку створили наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів.

Останні дні окупаційні війська атакують Харківську область керованими авіабомбами та іншим озброєнням, а російська армія посилила наступ на Куп'янському напрямку. Через загострення ситуації місцева влада оголосила обов'язку евакуацію із деокупованих територій.

Що відомо про ситцацію станом на 10 серпня і що потрібно знати місцевому населенню для евакуації - читайте на сайті ТСН.ua.

Росіяни посилили обстріли по Харківщині

Лише протягом двох днів окупанти скинули авіабомби та обстріляли касетними боєприпасами Харківщину. У понеділок, 7 серпня, росіяни обстріляли Куп’янський район на Харківщині. Вони скинули на житлові будинки авіабомби, а коли на місце приїхали рятувальники і поліція, то вдарили по людях касетними боєприпасами.

Лише на одне село Кругляківка окупанти скинули чотири авіабомби. За даними голови Харківської ОВА Олег Синєгубова, внасілідок атаки 2 цивільних загинули - жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років. Також очільник області додав, що постраждало дві жінки та двоє чоловіків.

Наслідки обстрілу росіян по Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

Через день, 9-10 серпня, окупаційні війська атакували у Харківській області низку населених пунктів із застосуванням авіабомб та іншого озброєння.

Влада повідомила, що внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

А у ніч проти 10 серпня Росія завдала по Куп'янську удару керованою авіабомбою ФАБ-250 - пошкоджено будівлю міськради. Зранку окупанти вдруге обстріляли місто. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Протягом 9 серпня російські загарбники за допомогою керованих авіабомб та іншого озброєння масовано обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районі. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, спалахнули пожежі.

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Куп'янський напрямок - основний напрямок наступу армії РФ

У середу, 9 серпня, у Міністерстві оборони поінформували, основним напрямком наступу російської армії є Куп’янський напрямок. Їхня мета - прорвати оборону українських військ та вийти безпосередньо до Куп'янська.

"Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога. Окрім того, окупанти вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області", - зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тим часом, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський додав, що росіяни на цьому напрямку створили наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів "Шторм -Z". Зараз тривають інтенсивні бої. За його словами, деякі позиції по декілька разів переходять з рук в руки.

Сирський побував на Куп'янському напрямку та разом з командирами обговорив можливі подальші дії росіян та варіанти дій українських військових.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Military Media Center

Обовʼязкова евакуація з Купʼянська та околиць

Через загострення ситуації на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення. Дане розпорядження 9 серпня 2023 року підписав ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, повідомляє Куп'янська міська військова адміністрація.

"1. Оголосити на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської. Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України (додаток 1).

2. Начальникам Куп'янської міської військової адміністрації, Дворічанської селищної військової адміністрації, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської сільських військових адміністрацій діяти відповідно затверджених Планів евакуації населення територіальної громади.", - йдеться в розпорядженні.

На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців :

міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл),

смт. Ківшарівка,

м. Куп'янськ - Вузловий.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

за номерами телефонів:

єдиний колцентр (з 9:00 до 22:00)

+380507890124

+380637896474

ГО "Я Врятований"

+380634406920

гаряча лінія "Червоний хрест"

понеділок - п'ятниця (з 10:00 до 17:00)

+0800332402

+380732402402

+380673832402

гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади

щоденно (з 9:00 до 16:00)

+380989412300

Як повідомляли раніше, російські військові атакували авіабомбами Харківщину: поранено людей, є руйнування.

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