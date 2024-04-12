Окупанти наступають на одне із селищ: яка ситуація на фронті і як відбувається ротація на "нулі"

Окупанти атакують селище Терни, що на межі Донецької та Луганської областей. Окупанти намагаються захопити цей населений пункт і вклинитись в оборону наших військ. За останній тиждень українські бійці завдали тут окупантам значних втрат. Тим часом на сусідніх наших позиціях - під Кремінною дороги в лісах подекуди перетворились на болото.

Про це йдеться у сюжеті кореспонденти ТСН Маргарити Потапової.

Ситуація на фронті

Окупанти атакують селище Терни, намагаючись відтіснити наших вояків звідти. Тим часом весняне водопілля вносить свої корективи у бої за Серебрянське лісництво. Дороги тут перетворились на суцільне болото.

Підрозділи бригади "Буревій" минулої ротації тримали оборону в районі Білогорівки. Командир підрозділу "Маріо" каже, після зміни позиції довелося швидко пристосовуватись до лісистої місцевості.

Маріо

"Наповнені водою ворожі окопи наші бійці засипають вибуховими подарунками за допомогою ударних дронів. Це кадри знищення російської піхоти в лісах біля Лиману від 57 бригади", - йдеться у сюжеті ТСН.

По напрямку активно працюють, як наші роти ударних БПЛА, так і ворожі. Пересуватись до позицій треба лише в сутінках і швидко.

Бойовий медик батальйону Євген на позивний "Чіп" каже, що завжди перевіряє свій рюкзак.

"Буквально позавчора в нас було два поранених - один легкий з осколковими, інший також з осколковими, але поскладніше - травматична ампутація нижньої лівої кінцівки. Ампутована вона була на місці вибухом вона трималась буквально на шматках шкіри", - каже медик.

Чіп

"Чіп" зробив усе від себе можливе, аби поранений боєць вижив. Євгену 24 роки і 4 з них - він у війську на посаді медика.

Тихо в Серебрянському лісництві не буває. Командир позиції на позивний "Добі" попри прицільні обстріли ворожої артилерії бойового запалу не втрачає.

"По всій лінії фронті тяжко, прильоти відбиваємось від штурмів, може ще штурмуємо пару позицій", - каже він.

Як відбувається ротація на "нулі"

На світанку бійців, які більше тижня перебували на передових позиціях без зв’язку з рідними та і під постійними обстрілами забирає бронеавтівка.

"Без розмов, кожен занурений в свої думки, вояки ідуть на перепочинок, який за кращих обставин триватиме кілька діб. А далі – знову повернення сюди - в Серебрянське лісництво", - йдеться у сюжеті ТСН.

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Нагадаємо, експерт назвав сценарії атак путінської армії.

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