Окупанти сунуть танками, БМП та піхотою: воїни ЗСУ відверто розповіли, яка ситуація на фронті

У Нью-Йорку на Донеччині півтонними авіаційними бомбами росіяни бомбардують місцевий фенольний завод. Це на півдні великої Торецької агломерації. Саме там у перших числах липня окупанти почали серію потужних атак. Водночас від щоденних масованих артилерійських обстрілів та численних авіаударів сам Торецьк дедалі більше перетворюється на руїну.

Штурмувати місто зі східного флангу окупаційна піхота не припиняє. Але більшість цих атак, запевняють українські воїни 95-ої десантно-штурмової бригади, закінчуються для ворожих штурмовиків смертю.

Зі східних околиць Торецька повернулась наша знімальна група ТСН.

На Донеччині постійно працюють ворожа артилерія та російські дрони. Лише за один ранок було щонайменше шість заходів ворожої авіації і кожен скинув щонайменше по три авіаційні бомби.

Торецьк пережив окупацію та звільнення, на самому початку московитської агресії, у 2014. І понад 10 років залишався прифронтовом містом. До початку - цьогорічного липня. Військові кажуть, що зараз там йдуть міські бої.

"Сьогодні ранком, був штурм, був штурм у них. З самого ранку, із застосуванням танків, БМП, піхоти. Спішувались. Північне-Залізне-Південне", - каже “Оскар”, командир десантно-штурмової роти 95 ОДШБр.

"Оскар"

Це невеликі шахтарські селища, а фактично трохи віддалені від середмістя, райони Торецька. Більшість ворожих атак, кажуть воїни 95-ої десантно-штурмової, донедавна відбувались саме у цьому трикутнику, на східному фланзі.

"Багато лізуть! Спочатку у них артилерія відпрацьовує по нашим позиціям - шукають нас в першу чергу, бо вони дуже шукають нас. А тоді, починає зразу лізти піхота. Відпрацювали артилерія, авіація, танчики. Танчики у них і по два, і по три виїжджає зразу", - каже “ Карась”, командир розрахунків АГС 95 ОДШБр.

Окупанти знищують Донеччину

Нині, відлуння важких розривів й ближніх, стрілецьких боїв, твердить командир десантно-штурмової роти 95-ки, тут лунає з кількох сторін одночасно.

"Вони переважають. Переважають нас. І саме тут, от хочуть масою задавити", - каже український військовий.

Українські захисники Торецька нині перебувають під перехресним ворожим вогнем. Тут дуже складна місцевість - з ярами, териконами й шматками густого лісу, розповідає “Кухар”, навідник розрахунку автоматичного гранатомета 95-ки. Та вони наловчились, твердить воїн, цілити у ворога й за таких умов.

Гранатометників десантно-штурмового батальйону Поліської бригади, разом із побратимами, перекинули на ділянку - ніби пожежну команду, коли окупанти вже захопили Шуми й зі сходу намагалися - увірватися до Торецька. Робота, зі знищення ворожих штурмовиків, зізнається “Карась”, тривала цілодобово.

"Цілий день працювали, поки не стемніло. На ніч вони не сильно лізли", - каже він.

Ворожі штурми, часто за вогневої підтримки танків, і тепер тут трапляються - до півдесятка разів на добу! Водночас, лінія зіткнення, на східному фланзі, хоч і досі проходить частиною забудови шахтарських селищ, вже, понад тиждень залишається незмінною.

Донеччина

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 20:00 12 липня. Росіяни скидають півтонні бомби на Донеччині. Наслідки ударів по Києву

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