Окупанти не дають полагодити агрегати Каховської ГЕС: скидають воду, є затоплення

Каховська ГЕС скидає воду із водосховища. У сусідній Новій Каховці затопило Набережну, а у плавнях, нижче за течією, рівень води піднявся на метр і вона далі прибуває.

На Каховській ГЕС з ладу вийшло два гідроагрегата.

Про йдеться у сюжеті ТСН.

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А окупанти, що захопили гідроелектростанцію, не дають їх ремонтувати, тож воду просто спускають, щоб не сталося прориву дамби.

Як повідомлялось, 24 лютого Каховська ГЕС та головна споруда Північнокримського каналу, шлюзи якої до 2014 року регулювали подачу дніпровської води до Криму, були захоплені російськими військовими, які вторглися на Херсонщину з окупованого Криму.

Вода, що поставлялась цим каналом, забезпечували 80% потреб півострова у прісній воді, однак після окупації Криму подача була припинена, що створило значні проблеми для Росії в забезпеченні водою захопленої території.

Полковник Сергій Грабський вважає, що для ЗСУ було б надто складним завданням утримання перешийку з Кримом. Російським окупантам на початку повномасштабної війни вдалося швидко захопити Херсонську область, бо вони зосередили на цьому потужне угруповання.

Нова Каховка йде під воду: на захопленій окупантами ГЕС - аварія

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