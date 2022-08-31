Окупанти не підуть із Запорізької АЕС, поки ми їх звідти не виб’ємо - Жданов

Росія не піде з Запорізької АЕС, поки Україна не вижене звідти окупантів. Тому зараз потрібно мінімізувати всі загрози, які можуть виникнути внаслідок обстрілів ЗАЕС з боку російських військових.

Запорізьку АЕС варто перевести в "холодний режим", аби вона "працювала сама на себе".

Таку думку в коментарі ТСН.ua озвучив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо це технічно можливо, то на період загострення, поки не постало питання звільнення Запорізької області, слід перевести станцію в режим "холостого ходу". Перевести її в холодний режим для того, щоб максимально зменшити загрозу", - зазначив Жданов.

Військовий експерт наголосив, що Росія не піде з ЗАЕС і намагатиметься протидіяти будь-яким спробам демілітаризувати станцію.

"Справа в тому, що Росія не піде з цієї станції. Поки ми їх звідти не виб’ємо, вони звідти самостійно не підуть. Демілітаризацію Росія теж в жодному разі не підтримає. Вони хочуть її контролювати. Вони будуть будь-яким способом перешкоджати передаванню електроенергії до української енергомережі. Навіщо нам ці ігрища з небезпекою такого великого і потужного ядерного об’єкту?" - наголосив експерт.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня, до Києва прибула місія представників МАГАТЕ, які мають відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС, але загарбники не припиняють провокації.

Глава держави назвав візит експертів з Міжнародного агентства з атомної енергії до України, зокрема на Запорізьку АЕС, "важливою місією". Він наголосив, що Україна вживає усіх заходів для безпечного візиту представників МАГАТЕ на атомну електростанцію.

Своєю чергою, Україна передала експертам МАГАТЕ перелік показників, які важливо перевірити під час візиту експертів на атомну станцію.

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