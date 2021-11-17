Окупанти обстріляли цивільне село в Луганській області: снаряди падали на територію школи і на хати

Окупанти обстріляли цивільне село в Луганській області: снаряди падали на територію школи і на хати

Через обстріли - дітей перевели на дистанційне навчання

Серед білого дня, попри присутність спостерігачів ОБСЄ, російські окупанти вдарили з далекобійних гаубиць по Муратовому. Це - тилове селище на Луганщині, там живуть близько чотирьох сотень людей. Російські важкі снаряди впали впритул до школи. Через обстріли - дітей перевели на дистанційне навчання, а місцеві, побоюючись нових атак, планують перебиратись подалі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

"Так було страшно, за роки війни ми такого не бачили", - розповідають місцеві.

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Вчителька української мови прильоти важкого калібру застала вдома. Пані Світлана з жахом згадує минулий вечір, коли російські найманці вдарили артилерією по Муратовому. «Осколки летіли не тільки на нашу хату, це так було близько, аж на сусідню вулицю падало, що в мене чоловіки падали під лавку. Ми побігли до сусідів, там хата без вікон ми там сиділи, кажу, що буде, то буде». – розповідає місцева мешканка Світлана Бутко.

В цьому селі чотири сотні жителів. Директорка тутешньої гімназії пані Олена, на щастя, була у будівлі, коли навколо почали вибухати потужні снаряди від гаубиць. «Вчора були тут обстріли. В школі навчається 33 учні 1-9 класів, а також 9 вихованців дитячого садочку», - розповідає директорка.

Один зі снарядів влучив за кілька метрів від алеї доброти, де діти висаджували квіти та кущі. Кількаметрова вирва і розтрощене дерево - таке лишає по собі 152 калібр. Те, що ворожа артилерія не розтрощила будівлі гімназії, пані Олена називає дивом.

На момент обстрілу діти вже пішли зі школи. Сьогодні задля їхньої безпеки заняття скасували. Їх планують поновити завтра, якщо окупанти знову не вгатять по мирному селу.

Розтрощений дах, вибиті шибки і посічена осколками від боєприпасу техніка. У майстерні з ремонту сільгосптехніки поміж битого скла і уламків плит чоловіки лагодять трактор. Скоро техніку звідси перевезуть, адже будівля тепер аварійна.

«Прилетіли снаряди і розірвались там, завдали пошкодження будівлі, воно в аварійному стані і використовуватись більше не буде. Мабуть прилетів 14 було точно», - розповідає місцевий працівник.

Новини з фронту: російські окупанти вдарили з далекобійних гаубиць по Муратовому

Комбайн, що стоїть на вулиці, тепер не на ходу. Уламками від снаряда йому розрубало колесо. Важка артилерія окупантів активно працює на цьому напрямку близько тижня, кажуть військові. Зухвалий обстріл називають свідомою провокацією російських окупантів проти мирного населення далеко від передової. «Противник знав, що це цивільне село, де проживають місцеві жителі люди. Противник 12-15 км звідси», - заявляють військовослужбовці.

За даними штабу ООС, важкий калібр прилітає і в сусіднє Оріхове Донецьке, але там більшість жителів полишила домівки ще на початку війни. А от прямі влучання по Муратовому сталися вперше. «З 2014 року ми були під обстрілами, але щоб так по нас стріляли, це було дуже страшно», - запевняє вчителька.

Побоюючись нових обстрілів, адміністрація гімназії підготувала шкільний автобус, аби в разі небезпеки евакуювати дітей до ще більш тилового Новоайдара.

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