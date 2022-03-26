Окупанти обстріляли Фастівський район авіабомбами та ракетами: як місцеві пережили ворожі удари

Від ворожих обстрілів вже вкотре загорілася нафтобаза.

На Київщині, на межі Обухівського й Фастівського районів проти ночі у четвер спершу пролунав потужний вибух, а за мить у небо здійнявся вогняний стовп. На ранок, небо над місцем влучання російських боєприпасів затягнуло чорними, ядучими хмарами.

Про ворожі обстріли та ситуацію у регіоні розповіли в ефірі ТСН.

Так, напередодні вже темною порою, коли більшість жителів Київщини, хто у власних оселях, хто у бомбосховищах чи підвалах - вже збиралися спати, окупанти завдали удару фосфорними бомбами.

"Гриб отак, над нами! Як вибухало - гриб отак над нами - прям вогню був здоровенний! Нуууу - жарко - тепло було дуже! за машини боялись, щоб не поплавились", - поділився Дмитро, боєць підрозділу територіальної оборони.

Зазначається, що куди саме поцілили московити, на ранок було добре видно неозброєним оком - горіла нафтобаза. Ворожі боєприпаси знищили усе довкола: і нафтобазу, і харчове підприємство. Місцеві вважають: їхнє містечко обстріляв "рашистський бомбардувальник". У місцевій самообороні твердять: то була - не перша атака на місто.

За кілька діб до повітряного удару по нафтобазі, майже у те саме місце вже летіла ворожа ракета, її збили. Вибухові уламки зіпсували місцевим підприємцям - відновлювальні плани. У момент атаки, повз ділянку де пролунали вибухи, рухався евакуаційний потяг Київ-Івано-Франківськ. У трьох вагонах ударною хвилею вибило шибки. Подорожувальники, запевняють в "Укрзалізниці", не постраждали.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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