Окупанти отримали новий наказ: Путін хоче захопити ще 3 області України – що відомо про плани РФ

За даними Forbes, для наступу на Куп'янськ у розпорядженні росіян щонайменше 500 танків, 600 бронемашин, незліченна кількість гаубиць і близько 40 тисяч особового складу.

Для Харкова може виникнути нова загроза. Путін нібито наказав своїм військам якнайшвидше захопити Куп’янськ і вийти на берег річки Оскіл. На виконання завдання Кремль дає всього місяць! За даними Forbes, для цього росіяни вже підтягнули 500 танків.

Що задумав Путін, чи вистачить у нього сил на Харків і що каже місцева влада, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Новий наступ росіян

Окупанти, ймовірно, вкотре спробують захопити український Куп’янськ. Для цього путінська армія підготувала потужний бронетанковий кулак. Як пишуть журналісти Forbes, в операційній зоні міста українські бійці вже мають справу з величезним скупченням ворога: за їхніми даними, у розпорядженні росіян щонайменше 500 танків, 600 бронемашин, незліченна кількість гаубиць і близько 40 тисяч особового складу. Завдання поставив сам Путін – на результат чекає в березні.

"Очевидно, що має на меті ця армія: відвоювати величезну частину Харківської області, яку росіяни ненадовго окупували 2022 року, поки потужний український контрнаступ не звільнив більшу частину області наприкінці того ж року.

Чому березень? Бо саме тоді Росія "проголосує" за президента на "виборах". Шматочок Харківської області був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні", – йдеться у статті.

Експерти попередили

Наміри Путіна підтверджують і військові аналітики з українського Центру оборонних стратегій. За їхніми даними, у Кремля є план на наступні три роки – ціллю будуть 3 українські області.

"До березня 2024 року РФ планує повністю захопити Донецьку й Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл. Протягом наступних 36 місяців Росія має намір захопити частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей", – зазначають аналітики.

Нова гра Путіна

Навмисно згущує хмари навколо Харкова і сам Путін. 31 січня диктатор заявив про намір створити на території України ""демілітаризовану" "санітарну зону", щоб нібито уникнути обстрілів території самої РФ. У цьому контексті кремлівський диктатор навмисно згадав про Харків. В американському Інституті вивчення війни проаналізували, чи варто звертату увагу на путінські лякалки.

"Проголошена Путіним мета посунути лінію фронту так, щоб окуповані та визнані території Росії були поза зоною обстрілу України, є розпливчастою метою, яка фактично недосяжна, доки існує незалежна Україна, здатна до боротьби.

Ймовірно, таким чином Путін хотів скористатися наявними наративами в західних ЗМІ, які б могли заблокувати короткострокову й довгострокову військову допомогу Заходу Україні та змусити Захід вести переговори з Росією на російських умовах", – зазначають в ISW.

Кремль усім замилює очі?

Лякаючи наступом на український Харків, Путін намагається збити з пантелику ЗСУ, щоб українські війська були змушені чекати на новий наступ з неочевидного для цього напрямку.

Реакція США

Не занадто серйозно до вологих мрій Путіна поставились і у США. 2 лютого речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що насправді погано зрозумів, що взагалі “видав” кремлівський диктатор.

2024 року Путін отримає неприємні несподіванки. Таку інтригувальну заяву напередодні зробила американська дипломатка та заступниця голови держдепу США Вікторія Нуланд. Під час візиту до Києва вона висловила впевненість у тому, що в цей рік Україні можна дивитися оптимістично.

Що каже українська влада

У Харківській ОВА небезпеку розуміють, утім, закликають її не перебільшувати. ЗСУ продовжують вправно відбивати атаки ворога на Харківщині, попри будь-які забаганки ворога.

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Російські війська отримали новий наказ: Путін хоче захопити ще 3 області України!