Окупанти пересуваються у Конотопському та Роменському районах: яка ситуація у Сумах та області 1 квітня

Окупанти пересуваються у Конотопському та Роменському районах: яка ситуація у Сумах та області 1 квітня

У північному регіоні почали готуватися до посівної.

Ніч у Сумах минула спокійно, попри декілька повітряних тривог. В області триває робота по відновленню життєдіяльності у громадах, які місяць жили під російською окупацією.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію у Сумах та області за минулу добу, 31 березня.

Ситуація у місті Суми

Ніч проти 1 квітня у місті минула спокійно. У Сумах, яке постраждало від ворожих обстрілів, продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини та комунальний транспорт. Поступово у Сумах розпочнуть роботу і заклади культури та мистецтв. Графік роботи та програму кожен заклад визначатиме самостійно.

31 березня в міському пологовому будинку з'явився на світ хлопчик.

Ситуація в області

Голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що станом 1 квітня небезпечними залишаються Конотопський та північна частина Роменського районів, де досі є війська ворога, які як і раніше, активно рухаються в різних напрямах.

"Навколо Бурині встановлені ворожі блок-пости. Людей не впускають і не випускають з населеного пункту. У населених пунктах Новослобідської, Путивльської, Попівської та Дубов'язівської громадах продовжується активний рух ворожої військової техніки. Вчора були втрати серед цивільних. Люди їхали автівкою по дорозі і наїхали на міну, як результат — троє у лікарні, один загиблий. Росіяни також розстріляли вчора цивільного чоловіка", - наголосив голова ОВЦА.

Водночас Живицький повідомив, що до області, у звільнені від окупантів громади, прибув також гуманітарний вантаж Агентства ООН у справах біженців − продукти харчування, ліки, медичне обладнання, дитяче харчування, предмети гігієни, ковдри, спальні мішки тощо. Уся допомога надійде в обласний гуманітарний штаб та районні штаби, які й здійснюватимуть її розподіл відповідно до потреб.

Лікарні області продовжують отримувати супутникові комплекси Starlink в рамках централізованої поставки від МОЗ. Уже отримали 14 комплексів з 25. За останню добу для потреб області благодійниками доставлено три генератори для потреб служб ДСНС. Крім того, в рамках гуманітарної допомоги отримали насосне обладнання для підприємств Охтирки, Краснопілля, Лебедина і Сум.

Тростянецька громада отримала карету швидкої допомоги для Тростянецької міської лікарні. Автомобіль вже активно працює на благо громади.

З Псла витягнули танк з окупантами, який лежав там майже місяць.

Продовжується відновлювати газо- і електропостачання у Тростянці. Станом на 18.00 по Тростянецькій дільниці заживлено одну ПЛ (100 споживачів). Роботи тривають. Газопостачання в Тростянці майже відновлено (залишилось підключити менше 50 абонентів).

Більше того, в області почали готуватися до посівної. "Попри все на Сумщині плануємо починати посівну! Там, де не стріляють - будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур. Якщо насінням ще забезпечені більш-менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо", - зазначив Дмитро Живицький.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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