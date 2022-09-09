Окупанти підготують відповідь за поразку в Балаклії: названо можливе місце удару

Після відступу з Балаклії Харківської області окупаційні російські війська можуть попрямувати на Донецький плацдарм.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Петро Черник. При цьому він зауважив, що це є логічним припущенням.

"Звільнення Балаклії – це дуже хороша новина. У нас склались добрі контрнаступальні передумови для розвитку успіху, проглядається своєрідний тунель до Куп'янська. Останній є важливим логістичним вузлом. Якщо він почне переживати складні вогневі проблеми з боку, то це однозначно суттєво ускладнить життя ізюмському угрупованню", - повідомив нам Петро Черник.

До цього експерт додав: "Про те, що ми перехопили стратегічну ініціативу – ми про це вже говорили. Дійсно, Україна нав'язує противнику логіку бойових дій. Однак, це не слід плутати зі стратегічним переломом. Це дуже важливо".

При цьому Петро Черник каже, що саме зараз небезпечно розслаблятись та мати ілюзії. "Найголовніше – не треба піднімати рівень оптимісничних очікувань. Хороші новини є, однак операції такого порядку потребують логічних крапок. Щонайменше – три-чотири доби з їхнього початку. Ми тільки зайшли у ці перші дві доби, тому має відбутись інформаційна тиша, щоб не дати противнику зайвої крихти інформації, котру він може проаналізувати і в обов'язковому порядку використати проти нас. Він має ще певні резерви. Важливо не завищувати рівень оптимізму та очікування. Ілюзії можуть нас вбити, ми не маємо права на помилки. Стратегічно все йде за нашим сценарієм, однак він потребує тривалості часу, інформаційної гігієни і здорового глузду", - зазначає експерт.

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Водночас він прогнозує, куди можуть піти окупанти, які відступають. "Куди можуть направитись російські війська, які відступили? Куди завгодно", - припускає Черник.

"Війна – це шлях обману. По Харківському напрямку ми повністю використали цю тезу і обіграли нашого противника. Але давайте не приймати його за дурня. Противник також вчиться, також засвоює помилки і, повірте, вони в обов'язковому порядку будуть готувати відповідь на цю поразку. Де вони вдарять – спрогнозувати неможливо. Найлогічніше з точки зору здорового глузду – Донецький плацдарм. Вони визнали ці недореспубліки, є логічним виходити на адміністративні кордони Донеччини. А як буде далі – побачимо. Фронт – дуже живе і динамічне явище", - наголошує військовий експерт.

Варто зазначити, що 8 вересня стало відомо, що українські бійці звільнили від російських окупантів місто Балаклію Харківської області. Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що в соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.

Водночас у Генштабі заявили про успішний контрнаступ ЗСУ та звільнення 20 населених пунктів у Харківській області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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