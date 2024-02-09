Окупанти пішли у наступ на Донеччині: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та брак боєприпасів

Більшість захисників України за два роки жодного разу не були у відпустці.

Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру - про це заявляє новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Там Україна нині в активній обороні. Окупанти вдаються до локальних дій малими штурмовими групами, під прикриттям дронів та артилерії. Ситуація - напружена, кажуть наші військові, тож щоразу вимагає швидких рішень командирів на місцях.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Івана Петричака.

Українська артилерія нищить окупантів на околицях зруйнованого Бахмута. Тут працює один із розрахунків 17-ї окремої танкової бригади. Командир роботою задоволений.

Військовий ЗСУ Андрій каже: ситуація на південній околиці Бахмута нині відносно стабільна. Активних пересувань поки не відбувається, тут ми в активній обороні, піхота - тримає рубежі. Росіяни час від часу пробують накопичуватися для штурмів, але працює артилерія.

Воїни ЗСУ

17-та танкова працює над знищенням ворога і палить його техніку: танки, вантажівки, міномети. Все це завдяки точній САУ М109.

"Часто цю машину журналісти називають “Паладін”, але давайте будемо точними! “Паладін” - то найсучасніша версія М109, ну а це попередня версія. Фактично - батько “Паладіна”. Найсучасніша версія такої гаубиці вже дооснащена системою самонаведення, кращою бронею і автоматичним механізмом заряджання. Тут же - усе поки вручну, але й цьому хлопці раді", - каже Іван Петричак.

Американська САУ незрівнянно краща ніж радянська. З нею хлопці працюють вже півтора роки - нею звільняли Херсонщину, звідти переїхали на Донеччину і прикривали тут найскладніші ділянки фронту.

Нині кількість снарядів відчутно знизилася, та відпочити хлопцям ніколи. Дехто за два роки без відпустки. Замінити їх просто ніким.

"Ну фізичне є виснаження, моральне. Попереки у всіх болять, але що робить", - каже військовий ЗСУ Саня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог намагається штурмувати, але... 155 калібр! ЗСУ зриває плани окупантів поблизу Бахмута

Нагадаємо, військовий експерт назвав ударний напрямок для ЗСУ.

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