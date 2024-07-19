Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Півдесятка спроб атакувати позиції українських захисників здійснили окупанти на Оріхівсько-Токмацькому напрямку, лише напередодні. Групи ворожої піхоти, намагалися штурмувати нашу лінію оборони поблизу Малої Токмачки, в районі Роботиного, в напрямку Новоандріївки та північніше Нестерянки.

Великого зиску ті спроби окупантам не принесли. Лінія фронту залишилась незмінною. Водночас, російська артилерія з дистанції продовжує - цілодобово обстрілювати і лінію зіткнення, і прифронтові українські населені пункти.

Запорізька область

Яка нині війна на, так званому, Роботинському виступі, воїни 65-ої механізованої бригади розповіли ТСН.

Українські захисники кажуть, що на цьому напрямку є багато ворожих дронів. Вночі і передній край, і другу лінію української оборони - московити засипають з повітря гранатами та саморобними бомбами. Щойно починає світлішати, у небі з'являються зграї FPV-дронів. Військовий "Ножик" зазначає, що вдень тут літає до 300 дронів.

Роботинський напрямок

"Ножик" тільки почав розповідати, що саме дрони та далекобійна артилерія, на Роботинському виступі, нині головна ударна сила окупантів, як на західному фланзі, зі сторони Копанів, про себе нагадала ворожа піхота. Як заспокійливе для тутешніх ворожих штурмовиків, пара 120-міліметрових мін, діє безвідмовно, запевняє “Прапор”.

Мінометники 65-ої бригади визнають: роботи останнім часом у них побільшало. Постійне переналаштування міномету, означає, що напрямків, по яких рашисти пробують сунути вперед, теж стало більше.

"Вони зараз просто прощупують слабку ділянку. Сьогодні йдуть по одній посадці. Завтра перерив. Післязавтра йдуть по другій. Буває таке, що вони одразу по двох напрямках ідуть", - каже “Уран”, пілот розвідувального БПЛА 65 ОМБр ЗСУ.

"Уран"

Геть не штурмовими ротами за підтримки бронетехніки, як це було взимку та навесні, розповідають воїни 65-ої механізованої, московити тепер атакують на Роботинському виступі. Але штурми, так само, відбуваються щодоби.

На цій ділянці фронту майже не залишилося цілих лісосмуг і всі поля навкруги переорані ворожою артою та КАБами.

Коригованими авіаційними бомбами, на Запоріжжі, рашисти стали бити, значно менше, кажуть українські військові. Але, до півдесятка бомб на добу, окупанти таки кидають. Більшість рашиських авіабомб, що тепер падають на Запоріжжі з касетним начинням.

Ще навесні московити атакували, головно навколо Роботиного та північно-західніше Вербового. Наразі, окупанти пробують пробитися, по всьому периметру лінії бойового зіткнення на Токмацькому напрямку.

Український захисник

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