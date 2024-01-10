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Окупанти пішли у наступ під Донецьком: воїни ЗСУ розповіли про тяжкі бої (фото, відео)

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Окупанти пішли у наступ під Донецьком: воїни ЗСУ розповіли про тяжкі бої (фото, відео)

Донецький напрямок

Окупанти штурмують село під Донецьком.

Окупанти і далі штурмують Новомихайлівку - село на околиці Донецька. Із застосуванням колон техніки намагаються прорвати лінію оборони, яку утримують десантники Таврійськоі бригади. Так само гаряче і на Купʼянському напрямку. А під Бахмутом активні бої перекинулись на село Богданівка, що північніше самого міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. 

Новомихайлівка - одне зі зруйнованих російськими атаками село на півдні Донецька. Його контролюють українські воїни.

Новомихайлівка / ©
Новомихайлівка

Росіяни намагаються оточити це село. Для них воно стратегічно важливе, адже ця ділянка фронту відкриває шлях до Вугледара і Курахово. Але у військових 79-ї бригади на це свої плани. Українські захисники постійно відбивають штурми. 

Тут також працює артилерія ЗСУ. Через погоду з кожним пострілом гармата грузне у розмоклу землю. Туман навколо заважає бачити точність прильоту снаряду пілотам квадрокоптерів, які корегують постріли. У штабі, де дають команду на постріли, командир артилеристів намагається максимально чітко вирахувати координати.

Донецький напрямок / ©
Донецький напрямок

Наші бійці запевняють - усі ці спроби наступу відбивають. Андрій - протитанкіст 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показує ТСН тубус від американського Javelin - коли після поповнення колона техніки на чолі з танком, рушила на наші позиції з нього спалив 4 з 5 бронемашин росіян. 

Також на цьому напрямку працюють десантники. У них попереду не одна доба в окопах, аби стримати ворога, який без упину штурмує те, що лишилось від Новомихайлівки. Нині це найгарячіша точка фронту на південній ділянці Донецька.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Включення ТСН з передової! Тяжкі штурми Новомихайлівки і АКТИВНІ БОЇ вже у Богданівці

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про нову моторошну тактику окупантів під Авдіївкою.

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