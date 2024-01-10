Окупанти пішли у наступ під Донецьком: воїни ЗСУ розповіли про тяжкі бої (фото, відео)

Окупанти і далі штурмують Новомихайлівку - село на околиці Донецька. Із застосуванням колон техніки намагаються прорвати лінію оборони, яку утримують десантники Таврійськоі бригади. Так само гаряче і на Купʼянському напрямку. А під Бахмутом активні бої перекинулись на село Богданівка, що північніше самого міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Новомихайлівка - одне зі зруйнованих російськими атаками село на півдні Донецька. Його контролюють українські воїни.

Новомихайлівка

Росіяни намагаються оточити це село. Для них воно стратегічно важливе, адже ця ділянка фронту відкриває шлях до Вугледара і Курахово. Але у військових 79-ї бригади на це свої плани. Українські захисники постійно відбивають штурми.

Тут також працює артилерія ЗСУ. Через погоду з кожним пострілом гармата грузне у розмоклу землю. Туман навколо заважає бачити точність прильоту снаряду пілотам квадрокоптерів, які корегують постріли. У штабі, де дають команду на постріли, командир артилеристів намагається максимально чітко вирахувати координати.

Донецький напрямок

Наші бійці запевняють - усі ці спроби наступу відбивають. Андрій - протитанкіст 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показує ТСН тубус від американського Javelin - коли після поповнення колона техніки на чолі з танком, рушила на наші позиції з нього спалив 4 з 5 бронемашин росіян.

Також на цьому напрямку працюють десантники. У них попереду не одна доба в окопах, аби стримати ворога, який без упину штурмує те, що лишилось від Новомихайлівки. Нині це найгарячіша точка фронту на південній ділянці Донецька.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Включення ТСН з передової! Тяжкі штурми Новомихайлівки і АКТИВНІ БОЇ вже у Богданівці

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про нову моторошну тактику окупантів під Авдіївкою.

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