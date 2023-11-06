Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку: воїни розповіли про відбивання атак

Російські окупанти намагались штурмувати позиції українських оборонців поблизу Богданівки, Хромового та Південного на Бахмутському напрямку. За минулу добу бійці відбили там 5 атак ворога, натомість наші захисники просуваються південніше Бахмута і закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

ТСН побувала на Бахмутському напрямку. Раніше ця територія вважалась "сірою" зоною. Зараз тут закріплюються захисники України і потроху просуваються вперед до південних околиць Бахмута. Українська артилерія прикриває дії українських штурмовиків.

Війна на Бахмутському напрямку

"Активні бої тут не припиняються і вночі. Тоді гармаші дають світло нашій піхоті, аби бійці могли зорієнтуватись на території. Не вразити нашу піхоту своїми ж пострілами та влучити точно по ворожій цілі - завдання для Анатолія. Він від 2014 року в лавах Сил оборони, а тому корегує польоти 122-мм снарядів з ювелірною точністю", - каже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова.

На Бахмутському напрямку працює самохідка 2С1 "Гвоздика". Після того, як розвідка засікла ворожу ціль, артилеристи за кілька хвилин вже посилають снаряди на голови окупантам вглиб лінії фронту до 15 км. Командир гармати Віталій САУ називає ластівкою, на цій гарматі працював ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Більшу частину роботи по стримуванню ворожих штурмів стримує саме артилерія: снаряди вражають піхоту окупантів та пробивають легкоброньовану техніку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 13:00 за 6 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці.

Читайте також: