Окупанти пішли у наступ на Бахмутському напрямку: яка ситуація і що кажуть воїни ЗСУ

Росіяни почали штурм Бахмутського напрямку та намагаються відтіснити наші підрозділи з сіл Кліщіївка, Андріївка та Богданівка. Це здебільшого ті населені пункти, які наші армійці звільнили торік восени. Колонами техніки та десятками піхоти окупанти пішли в наступ одразу на кількох напрямках.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ТСН приїхала до мінометників, які захищають Україну на Бахмутському напрямку. Краєвиди довкола - це знищені села. Також тут журналісти побачили вертоліт, який летів після відпрацювання по позиціях окупантів. Щоб захиститись від ворожих дронів - військові вмикають "купольний РЕБ".

Бахмутський напрямок

Українські захисники тут воюють серед іншого і трофейною "Ноною". Тепер вона прикриває Сили оборони України. Хлопці гатять в бік села Андріївка, яке ще восени звільнили наші армійці. Тепер на наші позиції там знову тиснуть окупанти.

Бахмутський напрямок

Пілот квадрокоптера на позивний "Беха" каже, що особисто відбивав штурм росіян. На цій ділянці фронту силами кількох підрозділів Харківської 92 бригади вдалось спалили лиш за один ранок зо два десятки бронемашин росіян.

"Але вони навіть не доїхали до нашої піхоти. Вони попідривались за рахунок дистанційного мінування. А піхота, яка була або контужена, ми її добили артилерією і "мавіками", - каже "Беха", пілот квадрокоптера CODE.92.

Бахмутський напрямок

"А зараз мінометники насипають аби піхота ворога й голови не висунула з окопів. У таку ясну погоду загроза не лише від ворожих дронів, а й від російської авіації. Якраз щойно командний пункт повідомив - ворожі літаки на підльоті. Ми встигаємо вскочити в машину і трохи відʼїхати від позицій, як бачимо в небі інверсійні сліди - це російські Сушки запустили авіабомби. Пара секунд і величезні гриби піднімаються на обрії", - каже Юлія Кирієнко.

Так окупанти трощать і лінію фронту і найближчі до неї міста та села.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни СУНУТЬ під Бахмутом! Дронами, авіабомбами та бронетехнікою!

Нагадаємо, щемлива історія військового, який вижив після влучання ворожого дрона.

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