Окупанти пішли в атаку на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію (фото, відео)

Російські окупанти не припиняють штурмів на Бахмутському напрямку. Терористи тут знову намагаються йти вперед довкола зруйнованого міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Знімальна група ТСН побувала на Бахмутському напрямку. Вночі тут можна пересуватись на авто із вимкненими фарами, оскільки росіяни можуть атакувати безпілотниками.

Ворожі штурми на цьому напрямку - лише посилюються. Боєць на позивний “Санич” пояснює: на один ствол тут в середньому до десятка уражених ворожих цілей на тиждень.

"80 відсотків - це робота контрбатарейна. Але враховуючи погодні умови, плюс фронт активізувався - то багато працюємо і по піхоті", - каже "Санич".

"Санич"

Під час розмови з ТСН, наші захисники помічають ціль та одразу беруться за роботу - стріляють гарматою по окупантах. Воїни кажуть - швидка реакція є важливою, адже це береже життя піхоті.

"Санич" пояснює: за два роки війни справлятися біля гармати бійці навчилися меншими силами із тією ж швидкістю. Тепер - ділять розрахунок на дві зміни, аби частіше мінятися і хоч трохи відпочити. Інтенсивність стрільби тут надвисока і хлопці розраховують на глибоку, затяжну оборону.

Бахмутський напрямок

"Кулемет стріляє. Ось почав працювати великокаліберний кулемет - чути. Активізувалася артилерія з обох боків - фронт прокидається. На годиннику за 6-ту ранку. Напрямок цей досить складний. Піхоті нашій тут дуже важко, але вона тримається і багато в чому саме завдяки нашій артилерії, яка їх підтримує", - каже кореспондент ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Витрачають снаряди, щоб вгамувати ворожу піхоту! Ексклюзивний репортаж ТСН!

Нагадаємо, українські артилеристи практично цілодобово працюють на Авдіївському напрямку через постійні штурми окупантів. Через брак боєприпасів, стріляти доводиться з ювелірною точністю.

Читайте також: