Окупанти погрожують підірвати Запорізьку АЕС: яка ситуація на ядерному об'єкті

Ядерний шантаж росіян – окупанти заявили, що замінували Запорізьку АЕС, і якщо надійде наказ, готові її підірвати. Мовляв, або станція буде російською, або нічиєю – це цитата російського військового, яку наводять в "Енергоатомі".

Що відбувається на стратегічному об'єкті насправді, чи підтверджуються погрози про замінування, йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

Сьогодні стало відомо про те, що росіяни замінували територію Запорізької АЕС. Йдеться про енергоблоки та важливі критичні структурні об'єкти, систему охолодження тощо. Руйнація цих об'єктів може призвести до катастрофи. Командування окупаційного гарнізону заявило: мовляв Енергодар буде або російською землею, або випаленою пустелею.

І це ніщо інше, як акт ядерного тероризму. Україна вимагає реакції від МАГАТЕ, але поки втручання світової спільноти в цю кричущу ситуацію немає.

Що відомо станом на зараз: у державній компанії "Енергоатом" підтверджують факт замінування прибережної лінії АЕС, зокрема, біля ставка-охолоджувача. Ці дані надійшли від співробітників станції. І підозрюють, що вибухівку окупанти розмістили і всередині блоків.

"На 1 та 2 енергоблоки вони завезли в машзали 14 автівок в перший блок і 6 автівок у 2 блок. Ми не знаємо, що в них і думаємо, що там вибухівка. Якщо там буде випадкова детонація – там буде великий вибух та внаслідок цього пожежа", – розповів президент "Енергоатому" Петро Котін.

За словами президента "Енергоатому", пожежу цю складно буде загасити, бо ж окупанти не пускають туди українські пожежні машини. Також він розповів про наслідки нещодавнього обстрілу Енергодара, який влаштували самі ж загарбники. Під загрозою опинилося живлення станції. І зокрема, робота системи охолодження.

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"Були пошкоджені більшість ліній, якими станція зв'язана до української енергосистеми. Зараз АЕС працює лише на 1 лінію звязку з українською енергосистемою. Якщо і ця лінія буде пошкоджена, тоді станція буде входити в реживм блекауту і фактично буде охолоджувати активні зони за рахунок дизельгенератора. Ситуація дуже небезпечна", – наголосив Петро Котін.

Відомо, що з моменту захоплення міста окупанти викрали біля сотні співробітників станції. Частину з них повернули, є і поранені. Але про долю 5-х працівників і досі нічого невідомо. В самому Енергодарі атмосфера дуже гнетюча. Про це пишуть місцеві жителі. Співробіники станції йдуть на роботу і фактично не знають, чи повернуться після зміни додому. А звичайних цивільних без попередження забирають з їхніх квартир. Комусь вдаєтсья повернутись, а комусь – ні.

Свою артилерію орки встановлюють просто у дворах багатоповерхівок та на території самої АЕС, і звідти щоночі гатять по українських мирних містах, знаючи, що ЗСУ не можуть завдати удару у відповідь. Найбільше дістається Марганцю та Нікополю.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

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