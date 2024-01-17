Окупанти посилили атаки дронами на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію

На Бахмутському напрямку російські окупанти дронами атакують позиції ЗСУ. Загалом, на цьому напрямку українські воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Військовий Михайло каже, що найкраще ворожі дрони виявляти на слух, оскільки у небі їх все одно не роздивитися. Він зазначає, що окупанти атакують захисників України, як розвідувальними, так і ударними БПЛА. Військові на день бачать до 12 ворожих дронів.

Командир взводу Станіслав зазначає - гарна погода у нього зараз викликає лише поганий настрій. Коли в небі розвідувальні БПЛА – по їхніх позиціях летить усе, що тільки можна.

Бахмутський напрямок

"Сюди дістає все, що завгодно - і стволка, і реактивна. Ми ж тут не дуже далеко від нуля", - каже Станіслав.

Станіслав на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Півтора місяці тому закінчив навчання і підписав контракт. Машиніст тепловозу тепер керує роботою американської самохідної артилерійської установки М109.

Командир Михайло нахвалює свою машину. Американська гармата хоча й 90-х років випуску, їх не підводить. У порівнянні з радянською технікою, М109 ще й значно комфортніша для екіпажу. Стріляють 155 калібром. Вага снаряду до 50-ти кілограмів.

Бахмутський напрямок

Поки в небі дрони - з бліндажу військові не виходять. Тут усі хлопці добровольці. Воюють вже другий рік. Захисники зізнаються, не так фізично, як морально уже втомились.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ️ Ясна погода сприяє активності російських дронів! Ексклюзивний репортаж з-під Бахмута

Нагадаємо, скільки Росія витрачає на війну проти України та топ-3 найдорожчої знищеної техніки окупантів.

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