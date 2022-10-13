Окупанти примусово збирають кров у дітей на тимчасово окупованих територіях - експерт

Рашисти кажуть, що їм потрібна "чиста кров" для своїх військових, тому беруть її в українських дітей на окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях України загарбники з дітей зробили донорів крові для своїх мобілізованих військових на випадок їхнього поранення.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях, правозахисник, профспілковий і громадський діяч України Павло Лисянський.

"На тимчасово окупованих територіях продовжується мобілізація, в дітей примусово збирають кров, тобто готуються", - сказав він.

Лисянський уточнив, що окупанти беруть кров у школярів старших класів та студентів 1-3 курсів.

"Так, беруть у дітей, тому що, як вони кажуть: "Нам потрібна чиста кров". А де вони там будуть її брати? І вони примусово приходять до вишів, закладів освіти і здають кров", - каже він.

За його словами, серед старшого населення також йде забір донорської крові, але в дітей беруть окремо.

"Потрібно розуміти, що там зараз дефіцит нормального, здорового населення. Чоловіків немає, у літніх людей може бути цукровий діабет, онкологія або ще щось, а діти – це надійно. Тому ось так", - резюмував Лисянський.

Мобілізація на окупованих територіях України

За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення. У розвідці зазначають, що після спроби анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж мобуть оголосити мобілізацію.

Читайте також: