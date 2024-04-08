Окупанти розстріляли українських полонених: що про це відомо та чому МКЧХ знову ігнорує воєнні злочини РФ

Солдати окупаційної армії РФ розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених поблизу села Кринки, у Херсонській області. За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про черговий воєнний злочин окупантів.

Росіяни вбили беззбройних полонених

В одному з Telegram-каналів 7 квітня 2024 року було опубліковано відео, на якому російські військові розстрілюють трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

На відео троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють.

"На відео представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області", - розповіли в Офісі Генпрокурора..

Там також наголосили, що в армії РФ вкотре показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням Збройних сил Росії.

Україна встановлює імена та підрозділи вбитих військових ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що офіційних даних щодо точного місця, де було скоєно злочин окупантами, а також часу, коли саме його скоїли, наразі немає. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині.

Він наголосив, що вбивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції, а світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал – сліди воєнних злочинів не вдасться приховати.

Лубінець зазначив, що зараз триває процедура пошуку додаткової інформації, а саме – з якого військового підрозділу були вбиті військові ЗСУ та їхні особи.

"Вчора я терміново направив листи до Організації об'єднаних націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони, по-перше, юридично зафіксували вкотре порушення Російською Федерацією Женевської конвенції. Також, на мій погляд, це додатковий доказ скоєння воєнних злочинів російськими військовими", - зазначив омбудсмен.

Україна вимагає термінової публічної реакції

Дмитро Лубінець зауважив, що питання чергового воєнного злочину російських солдат має бути озвучено на майданчику ООН, а також, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста зі свого боку терміново проявив свою публічну позицію.

"Можливо, викликали представників РФ до штаб-квартири, можливо відправили додаткову місію на територію Росії", - додав Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що через беззубу позицію міжнародних організацій Росія взагалі не звертає жодної уваги на ці випадки і продовжує вбивати українських військовополонених.

Ворог вбиває, бо немає успіхів на Херсонщині – Гуменюк

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наразі встановлюються деталі розстрілу українських військовополонених.

Вона зауважила, що по відео, яке опублікували у Мережі, складно ідентифікувати вбитих військових.

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Гуменюк наголосила, що випадки, коли окупанти розстрілюють беззбройних українських військовополонених, відбувались неодноразово на різних ділянках фронту.

"Ворог зробив цю ситуацію публічною, адже не має успіхів на цьому напрямку. Окупанти там продовжують штурми, але вони безрезультатні", - резюмувала вона.

Нагадаємо, на ЗАЕС 7 квітня стався вибух після удару дронами – які пошкодження та чи є небезпека радіації.

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