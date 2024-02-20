Окупанти шоковані: стало відомо, чим Україна збиває російські літаки

Без американської підтримки Україна може вже зовсім скоро залишитися без цієї надважливої системи ППО.

ЗСУ одним за одним приземляють російські винищувачі. Росіяни шоковані і не розуміють, як українським титанам таке вдається. Менш ніж за рік війни українці завдяки лише батареї Patriot, яку надала Німеччина, збили 18 російських “пташок”, серед яких Су-34 і Су-35.

Як це вдалося зробити та як новітня система змінила правила війни в повітрі, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Українська ППО — топ!

Батарея Patriot, надана Німеччиною, збила 18 російських цілей. Таку приголомшливу статистику ЗСУ продемонстрували менш ніж за рік війни. 19 лютого українська ППО “підкараулила” чергові два російських винищувачі під Маріуполем, розповів італійський військовий експерт Томас Тейнер. І це ми навіть не рахували кількість збитих “Петріотом” ракет і безпілотників.

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“Німецька батарея Patriot збила 8-й Су-34 18 лютого, а 9-й Су-34 і третій Су-35 19 лютого. Наразі уже 18 російських літаків збив Patriot (і близько 100+ ракет і безпілотників)”, — написав він.

Йдеться не про одну пускову, а про одну батарею Patriot, а в неї входить до 8 пускових. При цьому, як раніше заявляв речник Повітряних сил Юрій Ігнат, офіційно на озброєнні України два дивізіони американських ЗРК. А ще в мережі ходять чутки про так званий “Patriot-блукач”. Ця історія уже стала жахом для рашистів, а керівництво українських військово-повітряних сил неодноразово, так би мовити, підбурювало ці чутки. Чи є така насправді, ми не знаємо, але російські літаки таки падають і на радість українцям регулярно і в різних місцях.

Чи існує “Patriot-блукач”?

Вперше такий “Patriot-блукач” вийшов на полювання ще у травні 2023-го і влаштував справжнісіньку бійню, яку пізніше назвали “Брянською різаниною”. Тоді українським військовим вдалося назавжди “приземлити” російські Су-34 та Су-35, а також 3 гелікоптери Мі-8, два з яких були модифіковані сучасною РЕБ.

“Це була блискавична операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома “Брянська різня”, — сказав Юрій Ігнат.

Окупанти тоді не могли зрозуміти, як українцям вдалося приземлити цілу авіагрупу і навіть встигли звинуватити у “надмірній пильності” власну ППО. Вже за день Patriot затопив черговий Су, але уже на Одещині.



“Ще Одеса була. Над Чорним морем був збитий ще один Су-35. Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot — це такі можливості!”, — додав Юрій Ігнат.

“Найжирнішою” ж ціллю Patriot безумовно став російський розвідувальний літак А-50. Крім того, що він дуже дорогий, а рашисти не можуть будувати нові, усіх вразила саме майстерність ЗСУ. Літак місяцями літав за звичним маршрутом, ніби у безпеці аж над узбережжям Азовського моря. Експерти припускають, що Україна “підігнала” Patriot і осліпила ворожі локатори сигналами з радіолокаторів українського ЗРК С-300. Він не дістає до А-50. Тоді ж над морем майже відправили у вічний політ іншу “жирну” ціль — російський повітряний командний пункт Іл-22М. На жаль, ця “пташка”, хоч і дуже покоцана, повернулась на летовище.

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Утім, не літаками єдиними. Так, піловити російську “пташку”, та ще й поблизу фронту, це неабиякий успіх, а також майстерність та героїзм. Проте в Україні Patriot приїхали трохи для іншого. До травня 23-го Путін мав, так би мовити свою “надзброю”. Йдеться про сумнозвісні ракети “Кинджал”. До появи в українському арсеналі американських Patriot ці гіперзвукові ракети, які запускають з МіГ-31К, були невразливі для української ППО. Але й тут Україна та союзники вкотре переграли Путіна. Тепер “аналоговнєтні” “Кинджали” падають намертво в Дніпро.



31 грудня 23-го року Юрій Ігнат заявив, що за пів року Україні вдалося збити 15 “Кинджалів”: “Зараз ми вже маємо 15 збитих “Кинджалів”. Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав. Наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, в Сполучених Штатах Америки. Зросло виробництво, бо ростуть серйозні виклики перед світовою спільнотою. Всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні”.

А уже 2 січня рашисти атакували України ще раз. 99 ракет різних типів полетіло на Україну. 72 збили — в тому числі 10 з 10 “Кинджалів”. Наші сили ППО — титани. Можливо, саме завдяки Patriot та іншим західним системам, попри численні песимістичні прогнози, Україна майже повністю пройшла зиму без блекаутів. Це дійсно приголомшливий результат. Чи могли українці уявити собі таке минулої зими 2022-2023?

Але є одне але. Без американської підтримки Україна може вже зовсім скоро залишитися без цієї надважливої системи ППО. Як кажуть експерти, Patriot система “штучна” — їх небагато в світі і виробляти боєприпаси до них може лише кілька країн, наприклад, США та Японія. Але є проблема. Японія може й хоче, але не може передати свої боєприпаси напряму Україні — забороняє конституція. А Штати? А вони досі не узгодили свій бюджет, який включає в себе допомогу Україні. Більш ніж 60 мільярдів доларів на цілий рік буквально підвисли через політичні інтриги в Конгресі.

Поки що цю проблему не може вирішити навіть президент Байден. Як би він не закликав та навіть не лякав американських депутатів відповідальністю за їх ігрища, ті поки що не йдуть на поступки. Україна ж вимушена берегти боєприпаси на кращі часи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку Байдена і вірить у мудре рішення Конгресу США.

Віримо в Україну

Що ж, нам також залишається вірити, що союзники схаменуться і нададуть підтримку Україні, адже саме ЗСУ стримують Путіна. Якби не українські захисники, рашисти б уже дісталися й інших країн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТАЛО ВІДОМО, ЧИМ УКРАЇНА ЗБИВАЄ РОСІЙСЬКІ ЛІТАКИ!

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