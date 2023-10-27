Окупанти скидають КАБи на позиції ЗСУ: військові розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку

Окупанти постійно обстрілюють Запорізьку область.
Російські окупанти продовжують скидати авіабомби та нещадно обстрілювати з артилерії позиції воїнів ЗСУ на Запорізькому напрямку. Від обстрілів також постійно страждає місто Оріхів Запорізької області.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.
Ситуація в Оріхові
Росіяни щодоби нещадно обстрілюють Оріхів Запорізької області. Люди кажуть, що вони вже не пригадають жодного дня, коли б не було обстрілів.
Місцевий житель Олександр розповідає ТСН, що від початку війни ні на день не покинув місто. Чоловік зазначає, що після початку просування українського війська в бік півдня динаміка ворожих обстрілів змінилася.
"Стало трохи менше, але крупніше", - зазначає чоловік.
Начальник відділу поліції м. Оріхів Василь Заярський каже, що росіяни переважно обстрілюють місто з артилерії, РСЗВ.
Люди кажуть, що російські реактивні ракети із запалювальним начинням прилетіли й розірвалися в Оріхові просто посеред залишків приватної житлової забудови. Та ще страшніші, ніж запалювальні ракети, - КАБи.
Окупанти скидають на воїнів ЗСУ КАБи
"Прилітає, все, що у них є. "Гради", "Урагани", 152-га. КАБи по 3-4 рази на день", - каже військовослужбовець 65-ї ОМБр Іван, який воює на Токмацькому напрямку.
Раніше авіабомби окупанти скидали по місту та довколишніх селах, зараз - по полях, де є позиції ЗСУ.
"Ось такі ями, а буває ще й більші, залишають по собі керовані авіаційні бомби. Хлопці кажуть: тут вибухнула щонайменше півтонна. Але головна особливість - якщо раніше окупанти били такими боєприпасами по міській забудові, десь по скупченню військовослужбовців чи техніки, зараз стріляють просто по позиціях українських бійців на Токмацькому напрямку", - каже Олександр Моторний.
Військовий Іван розповідає, що його автомобіль знищив ворожий дрон. Він зауважує, що тут таке часто трапляється.
"Від швидкості пересування, відверто зізнаються військові, тут тепер дуже часто залежить і життя, і виконання бойового завдання", - зауважує Олександр Моторний.
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Нагадаємо, ЗСУ знищили російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі.
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