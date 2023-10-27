Окупанти скидають КАБи на позиції ЗСУ: військові розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку

Російські окупанти продовжують скидати авіабомби та нещадно обстрілювати з артилерії позиції воїнів ЗСУ на Запорізькому напрямку. Від обстрілів також постійно страждає місто Оріхів Запорізької області.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Ситуація в Оріхові

Росіяни щодоби нещадно обстрілюють Оріхів Запорізької області. Люди кажуть, що вони вже не пригадають жодного дня, коли б не було обстрілів.

Місцевий житель Олександр розповідає ТСН, що від початку війни ні на день не покинув місто. Чоловік зазначає, що після початку просування українського війська в бік півдня динаміка ворожих обстрілів змінилася.

"Стало трохи менше, але крупніше", - зазначає чоловік.

Оріхів

Начальник відділу поліції м. Оріхів Василь Заярський каже, що росіяни переважно обстрілюють місто з артилерії, РСЗВ.

Люди кажуть, що російські реактивні ракети із запалювальним начинням прилетіли й розірвалися в Оріхові просто посеред залишків приватної житлової забудови. Та ще страшніші, ніж запалювальні ракети, - КАБи.

Окупанти скидають на воїнів ЗСУ КАБи

"Прилітає, все, що у них є. "Гради", "Урагани", 152-га. КАБи по 3-4 рази на день", - каже військовослужбовець 65-ї ОМБр Іван, який воює на Токмацькому напрямку.

Раніше авіабомби окупанти скидали по місту та довколишніх селах, зараз - по полях, де є позиції ЗСУ.

"Ось такі ями, а буває ще й більші, залишають по собі керовані авіаційні бомби. Хлопці кажуть: тут вибухнула щонайменше півтонна. Але головна особливість - якщо раніше окупанти били такими боєприпасами по міській забудові, десь по скупченню військовослужбовців чи техніки, зараз стріляють просто по позиціях українських бійців на Токмацькому напрямку", - каже Олександр Моторний.

Вирва після обстрілу КАБом

Військовий Іван розповідає, що його автомобіль знищив ворожий дрон. Він зауважує, що тут таке часто трапляється.

"Від швидкості пересування, відверто зізнаються військові, тут тепер дуже часто залежить і життя, і виконання бойового завдання", - зауважує Олександр Моторний.

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Нагадаємо, ЗСУ знищили російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі.

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