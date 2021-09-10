Окупанти стріляли у мирних мешканців: у Трьохізбенці постраждала багатоповерхівка, в якій мешкало п’ять родин

Найбільші руйнування від обстрілу - в квартирах на нижніх поверхах.
Проросійські бойовики на Донбасі потужним артилерійським ударом по селищу Трьохізбенка (Луганська область) понищили п’ятиповерховий житловий будинок. У багатоповерхівці вибито вікна, осколками посічено стіни ззовні та всередині квартир. Незадовго до приходу зимової пори у помешканнях - ні вікон, ні дверей.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.
У п’ятиповерховому будинку, який постраждав від обстрілу, постійно проживає 5 родин. Війна востаннє нагадувала тут про себе ще в 2014 році. “Навколо все було добре, здавалося, що війни немає. Готувалися до зими, утеплили квартири”, - розповідає тутешня мешканка Валентина Заїка.
Артилерійській наліт тривав приблизно півгодини. Найбільше постраждали від обстрілу нижні поверхи. Один снаряд вибухнув просто під вікном квартири Олександра, який саме вийшов з балкона на кухню. Почувши вибух, він кинувся до кімнати, де була дружина, та прикрив її від осколків скла, які посипалися з вибитого вікна.
Снаряди від ствольної артилерії падали довкола будинку, переорюючи землю і громлячи все довкола. Вирви від снарядів свідчать про ще один злочин бойовиків.
У квартирі, де живе сім’я Ігоря Морозова, вікна з потрощеними шибками наразі завісили сукном. Їхати йому нікуди, що робити далі — поки не знає.
Очільник військово-цивільної адміністрації у місті Щастя Олександр Дунець повідомив, що вивчається можливість відселення сім’ї, яка найбільше постраждала від обстрілу, та придбання для цього їм нової квартири.
Спеціалісти обстежили багатоповерхівку і виявили, що секції панельного будинку вже змістились. Другий удар артилерії його остаточно може зруйнувати. Наразі до приходу холодів тут планують хоча б засклити вікна.
На місце обстрілу прибули спостерігачі місії ОБСЄ, які тепер складуть ще одну доповідь про нове порушення режиму тиші.
Автор: Руслан Ярмолюк