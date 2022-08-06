Окупанти таки замінували ЗАЕС, а також – важливі комунікації в Херсоні: заява розвідки

Українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

У розвідці застерегли про можливе "повторення вже ядерної Оленівки".

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" на ТСН розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України, член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Станом на зараз це офіційні вже, публічні підтвердження і міжнародної спільноти, і МАГАТЕ, що МАГАТЕ, ООН і всі структури не контролюють ситуацію на Запорізькій АЕС. Більше того, проведені і оприлюднені міжнародні розслідування, де чітко показано, як росіяни завозять зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами Запорізької АЕС в Енергодарі", – заявив представник розвідки.

"Зрозуміло, що це ядерний шантаж і величезна небезпека. І сьогодні весь світ, як Україна, має бити на сполох, щоб зупинити можливе повторення різноманітних сценаріїв, один із яких у голові божевільного диктатора – це повторення вже ядерної Оленівки. Тому – так, це загальносвітова справа", – наголосив Юсов.

Він зауважив, що у росіян є можливість продемонструвати жест доброї волі і передати контроль над ЗАЕС якщо не Україні, то хоча б міжнародній комісії і МАГАТЕ. А також – залишити станцію і не використовувати її як військовий склад, а громадян – як живий щит.

"Паралельно сьогодні маємо інформацію про те, що в Херсоні окупанти здійснили мінування життєво важливих комунікацій, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання. Тобто це така стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим наступом українських сил на півдні", – зауважив представник ГУР.

Водночас він висловив переконання, що така стратегія загарбників не спрацює, тим не менш, "у розумі хворої диктатури бачимо ось такі речі".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що ЗАЕС може бути замінована. Про це свідчить відео, де видно підозрілу активність російських окупантів на території станції, які нібито завезли невідомий вантаж на АЕС.

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