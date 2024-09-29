Окупанти тікатимуть: тарологиня передбачила, коли ЗСУ почнуть атакувати на фронті 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відаюча Ма Ірина, прогнозує, що наступ України на окупаційну армію Росії може статись наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою.

Що це передбачила Ірина - дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

"Ми говоримо більше про кінець осені, початок зими. Тоді полетить дуже багато наших ракет, нам дадуть допомогу. І вони будуть тікати з поля бою, відходитимуть. З'явиться хтось, який покаже їм, що їм треба тікати, буде якась персона, яка по суті скаже, що для них - це кращий варіант. Коли почнеться атака з нашого боку, а вони тікають, ми перемагатимемо. На цьому буде пауза. Я не можу сказати, що росіяни просто без ресурсів, але щось має статись, що вони тікають", - сказала вона.

Ірина додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів.

Нагадаємо, відомий астролог Алакх Ніранжан вважає, що вересень-жовтень 2024 року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати і вирішальними у війні.

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