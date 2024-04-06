Окупанти тиснуть на Часів Яр: що відомо про спроби РФ захопити місто та яка там ситуація

На Донеччині Часів Яр став наступною ціллю окупаційної армії РФ після захоплення Авдіївки 17 лютого 2024 року. Ворог активно наступає на Іванівське та Богданівку, щоб підійти до міста.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про спроби ворога захопити місто.

Росіяни нарощують удари по Часовому Яру

Майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що окупанти зосередили основні зусилля на Часів Яр, почавши активні наступальні дії на Іванівське та Богданівку. З кожним днем ворог нарощує удари КАБами та артилерією. Особливо вночі активно працюють ворожі FPV-дрони.

За його словами, метою ворога є вихід до каналу Сіверський Донець - Донбас.

Росія не припиняє закидувати лінію фронту "м'ясом".

"Тобто ціллю після Авдіївки для противника став Часів Яр. І там вони надалі намагатимуться сконцентрувати свої зусилля", - наголосив Нагорний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Часовому Яру можуть початися ВУЛИЧНІ БОЇ!

Часів Яр – плацдарм для нового наступу РФ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, російські війська намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також створити загрозу в напрямку Оскільського водосховища на Харківщині.

За його словами, росіяни прагнуть зайняти Часів Яр, щоб створити плацдарм для наступу в бік Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

Російські війська використовують тактику, яку застосовували щодо Авдіївки – рівняють місто із землею за допомогою авіації. Противник також намагається підтягнути резерви з Харківської та Луганської областей.

Він додав, що окупанти намагаються захопити Часів Яр з розрахунку, що у нас є певний брак за снарядами, є певні проблеми щодо підтримки систем ППО.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти, посиливши механізовані атаки, просунулися до східної околиці Часового Яру.

Які перспективи матиме РФ у разі захоплення міста

Військовий експерт Ігор Романенко каже, що Часів Яр у Донецькій області відіграє принципове важливе значення в системі оборони. І сприймати це місто "просто як тилові райони не зовсім вірно, тому що Часів Яр на пагорбі". Біля Часового Яру є відповідна система оборони, яка зараз укріплюється.

За його словами, у разі захоплення Часового Яру в росіян відкриваються перспективи подальшого просування на Краматорськ, Слов'янськ тощо.

Проте Романенко наголосив, що Сили оборони України мають з цього приводу свої плани, руйнують плани ворога щодо просування.

Росіяни зайшли на важливі висоти

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий каже, що наразі тривають важкі бої за село Іванівське, яке розташоване недалеко від Часового Яру Донецької області. Окупанти шукають слабкі місця та тиснуть на позиції ЗСУ.

За його словами, окупаційні війська просунулися східніше до Часового Яру і північніше до Іванівського.

"Тобто вони зайшли на висоту, яка розташована північніше від села, що ставить в неприємну ситуацію як бійців, які перебувають в селі, так і логістику. Там зараз тривають заходи щодо стримування ворога, стабілізації ситуації, але вона залишається складною", – підкреслив він.

Погорілий також додав, що висоти в районі Часового Яру, куди росіяни дійшли, відкривають їм оперативний простір для просування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авіаційні бомби пробивають навіть підвали. Часів Яр став лінією фронту

Хто контролює Часів Яр

Аналітики DeepState 5 квітня повідомили, що окупаційна армія РФ зайшла до крайніх будинків у місті Часів Яр у Донецькій області.

Речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний заявив, що Росія бреше, що увійшла до передмістя.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що Часів Яр контролюють Збройні сили України. Російським військам не вдається зайти до населеного пункту.

За його словами, східніше Часового Яру тривають найбільш жорсткі бої. Біля цього міста на Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - наголосив Сирський.

У Часовому Ярі досі залишаються люди

Станом на 1 квітня, попри постійні обстріли, у Часовому Ярі залишається 875 жителів. Здебільшого – це люди похилого віку.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус каже, що місцева влада намагається донести до людей те, що евакуація рятує життя. Втім, мешканці міста не готові виїжджати – попри обстріли, відсутність електроенергії, води і газу. Люди отримують гуманітарну допомогу.

За словами чиновника, обстріли у місті практично не вщухають, є якісь хвилини затишшя, але номінально. Окупаційна армія застосовує артилерію, авіацію, міномети.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оперативний черговий: ворог НАСТУПАЄ на Часів Яр!

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