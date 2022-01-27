Окупанти у Криму незаконно ув'язнили 10 журналістів - НСЖУ

Права українських громадян постійно порушуються окупантами.

Тема окупованого Криму має постійно звучати у всіх українських ЗМІ, вважають експерти, журналісти, політики та громадські діячі. Під час круглого столу в Національній спілці журналістів України вони закликали більше говорити про Крим та підтримати тих журналістів, які висвітлюють проблеми жителів окупованого півострова.

Про це йдеться 27 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Наразі в кримських в’язницях за сфабрикованими окупантами справами перебувають 10 кримських журналістів, зазначили учасники заходу. Права українських громадян постійно порушуються окупантами — про це треба повсякчас говорити і писати, певні експерти.

"Цей захід — експертна дискусія щодо того, як ми можемо об’єднати зусилля і збільшити присутність окупованого Криму в інформаційному просторі України", — говорить голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Своєю чергою очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що в умовах гібридної війни інформаційна частина відіграє не менш важливе значення, ніж військова.

"Якщо РФ інформаційну війну забезпечує всіма своїми ресурсами, має бути адекватний підхід і з боку нашої держави", — зазначив Чубаров.

Чому тема Криму має постійно звучати у всіх українських ЗМІ

Нагадаємо, що командувач ВМС Німеччини після спровокованого дипломатичного скандалу щодо окупованого Криму подав у відставку.

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