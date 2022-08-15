Окупанти вивозять свої сім'ї з Мелітополя, у місті почалася масова фільтрація – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани змусили змінити російських окупантів свої плани.

Про це розповів мер міста Іван Федоров в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону.

"Ми бачимо міграцію військових з Херсона до Мелітополя, але також ми бачимо ще одну важливу міграцію. Після того, як партизани і ЗСУ активно відпрацювали цей тиждень – військовослужбовці вивозять свої сім'ї з Мелітополя, ми це чітко бачимо. Є, звичайно, і погана новина для наших місцевих жителів, тому що відбувається масова фільтрація – в будинках, на вулицях. Вони (окупанти - ред.) розпочали чергові масові фільтрації", - уточнив Іван Федоров.

Варто зазначити, що раніше військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що російське угруповання військ завдяки діям ЗСУ опинилося у пастці на правому березі Херсонської області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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