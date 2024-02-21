"Окупанти вклинилися між нашими підрозділами": як танкісти ЗСУ знищили ворога біля Часового Яру

Танкісти ЗСУ впритул нищать окупантів, які намагаються відтіснити наших оборонців з панівних висот навколо Часового Яру.

Часів Яр – місто в руїнах. Тут безупинні штурми російської піхоти. На Бахмутському напрямку танкісти Збройних сил України впритул нищать росіян, які намагаються відтіснити наших оборонців з панівних висот навколо Часового Яру.

Напередодні бійці 17-ї танкової Криворізької бригади знищили російську піхоту, яка поривалася вклинитись до нашої лінії оборони.

У Богданівці росіяни шукають слабкі місця, також сунуть на Іванівське.

Подробиці розповіла кореспондентка ТСН Маргарита Потапова.

Побиті будинки, згорілі квартири, порожні вулиці. Часів Яр на Донеччині – в минулому 12-тисячне місто – нині перетворюється в руїни.

Окупанти – за п’ять кілометрів звідси, намагаються сунути на Богданівку та на Іванівське. Українські танкісти виїздять на позиції.

Часів Яр, Богданівка та Іванівське/ Фото: скриншот

"Зараз танкісти 17-ї танкової бригади приїхали працювати із закритих вогневих позицій на цій Т-64. Машина хоч і старенька та вправна, надійна і працюватиме по оркам також ефективно", - йдеться у сюжеті.

"Роботи зараз дуже багато. Робота щільна – працюємо вдень і вночі. Русня лізе шукає наші слабкі місця, але ми не даємо їм пролізти, знайти нашу, так сказати бреш, ми їх щимимо всім силами", - розповів командир танкової роти, 17-ї окремої танкової Криворізької бригади з позивним "Удав".

Перед роботою танкісти ретельно маскують сліди від панцерника. Ворожі розвідувальні дрони безупинну кружляють у небі на Бахмутському напрямку.

"Літають Zala і "Орлани" – вони спостерігали за нами. Ми маскуємось, маскуємо техніку, не виходимо на відкриті місця, щоб не показувати, де ми перебуваємо. Стараємось уникати відкритих місць, щоб ворог не побачив наше розташування", - каже "Удав".

Осколково-фугасні снаряди летять в бік позицій окупантів. 28-річний командир бойової машини Рустам свій старенький панцерник хвалить за витривалість та прохідність.

"Я уже третій рік з нею – задовлений. І навіть пересаджуватись на інші машини, на Т-72 або Leopard, не планую поки", - каже військовий.

Аби панцерники працювали вправно і були завжди напоготові – виїздити на підмогу нашій піхоті, бійці при мінусовій температурі частіше прогрівають їх та переміщують броню, аби гусениця не примерзала до ґрунту. І саме вони напередодні змогли зупинити російський штурм на Бахмутському напрямку.

"На 700 метрів в посадці була піхота вона там засіла. Вони штурмували, зайшли до посадки, вклинилися між нашими підрозділами. Виїхав мій командир взводу на Т-64 і знищив ворога. І так втримали цю посадку", - розповів командир танкової роти.

По намірах росіян відтіснити українські війська від панівних висот поблизу Часового Яру наші відповідають важким калібром.

"Буде все добре. Ми утримуємо цей напрямок і покажемо свою силу – бо ми ж козаки", - наголошує командир танкової роти "Удав".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вклинились в оборону ЗСУ і поплатились! Танкісти знищили ворога, який проривався до Часового Яру

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