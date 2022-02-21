Окупанти заблокували роботу КПВВ: у Міноборони назвали спосіб, як мешканці ОРДЛО можуть в'їхати до вільної України

Окупанти заблокували роботу КПВВ: у Міноборони назвали спосіб, як мешканці ОРДЛО можуть в'їхати до вільної України

Україна має варіанти для того, щоб мирне населення могло потрапити до підконтрольних Києву територій.

Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, можуть перетнути державний кордон, попри заблокування роботи КПВВ. Для цього український уряд розробив альтернативні варіанти.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу 21 лютого.

Резніков запевнив, якщо громадяни України матимуть бажання покинути тимчасово окуповані території і "перестати бути заручниками", їх приймуть на підконтрольній українському уряду частині території. За його словами, уряд підготувався до цього сценарію. Голова Міноборони наголосив, що Україна не є ворогом для мирних мешканців.

"За це відповідає віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Місцеві адміністрації готові, якщо КПВВ перекриті, є інші варіанти, як вони можуть потрапити до України. Як це вони робили раніше - через Харківську область і т.д. Ми всіх приймаємо. Люди, не бійтеся, Україна вас чекає! Україна вам не ворог!", - сказав він.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів ОРДЛО до Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.