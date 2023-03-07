Окупанти застосували проти України керовані бомби: скільки їх у РФ та чому вони небезпечні

Окупанти протягом останніх кількох тижнів застосували проти України керовану авіаційну бомбу – УПАБ-1500В. Ворожі бомбардувальники можуть скидати бомби на відстані до 40 кілометрів від наміченої цілі.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua розповів, коли до цього ці бомби використовував ворог та наскільки вони небезпечні.

"Росіяни навіть не приховували, що вони використовували ці бомби від березня 2022 року. Вони навіть знімали про це репортажі, коли робилися бойові вильоти саме в бік України. Саме тоді це був репортаж про Су-35. Також були фото Су-34 з позначкою "Z" та іншою пропагандистською маячнею. Особливості цих бомб у тому, що вони дуже потужні плануючі бомби вагою майже 1500 кг. Якщо її запускати з висоти 15 км, вона має максимальну відстань планування до 50 км. Бомбу можна використовувати навіть з повітряного простору Білорусі або РФ, також по лінії боєзіткнення з повітряного простору тимчасово окупованих територій для завдання ударів на відстань 50 км вже в тилову Україну. Фактично це бомба з проникаючим ефектом", - зазначив він.

За словами Коваленка, такий тип бомб використовують, в першу чергу, по укріплених важливих об’єктах. Така бомба вважається високоточною, відхилення від об’єкту знищення у неї невелике. Але найважливіший фактор – вона дуже дорога, а виробництво займає дуже багато часу.

"Цю бомбу офіційно презентували 2019 року. Але від того часу вона не стала якоюсь масштабно серійною саме через те, що вона дуже складна у виробництві та коштує дуже дорого. Тому ставку, в першу чергу, робили на дешеві бомби та використання радянських запасів. Але якщо вони почали їх використовувати у березні 2022 року, а про їх використання почали говорити чомусь тільки зараз, це каже про те, що цих бомб менше, аніж якихось крилатих ракет. Я вважаю, що у березні минулого року, коли починалася так звана "СВО", ворог дійсно міг використовувати велику кількість сучасного озброєння. В загальному хаосі про ці бомби не говорили. Але потім вони зникли. Їх припинили використовувати. Почали вони з’являтися лише зараз. Отже за цей період вони витратили боєкомплект, а зараз вони починають його знову виробляти та використовувати. Це невелике виробництво, що каже про те, що вони можуть використовувати їх у невеликій кількості. Це одноразові акції по важливих об’єктах, які вони вважають за доцільне знищити. В теорії плануючі бомби можливо перехопити. Це може зробити навіть винищувач. Наскільки мені відомо, плануючі бомби ми ще не перехоплювали", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, авіаційні керовані бомби, які баражують, застосовані окупантами в Україні, можуть залітати на десятки кілометрів і завдавати руйнувань значно більших, аніж ракети.

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