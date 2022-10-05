Окупанти зламалися і відступають: експерт розповів, як ЗСУ проводять контрнаступ "малою кров'ю"

На відміну від Сватового на Луганщині, куди окупанти кидають всіляких "чмобіків", на південь вони перекинули свої найдієздатніші регулярні частини.

На півдні України воюють найбоєздатніші регулярні частини російської армії, проте попри це ЗСУ успішно контратакують на цьому напрямку.

Про це заявив військовий аналітик Ігаль Левін у слоті "1+1" в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На відміну від Сватового на Луганщині, куди кидають всіляких "чмобіків", на південь вони перекинули свої найдієздатніші регулярні частини – залишки тієї регулярної армії, яка воює ще від початку повномасштабного вторгнення. Там, до речі і сумнозвісні десантники ВДВ, які ще на півночі країни воювали. Морпіхи, прості регулярні підрозділи", – каже експерт.

Проте на Херсонщині, особливо на правобережній частині, росіяни перебувають у скрутному становищі. Зокрема, через знищення мостів, логістичних маршрутів і похолодання.

"У них немає ні зимового забезпечення і не передбачається. Ніякий підрозділ не може воювати вічно, є таке поняття як міцність. Вони просто зламалися і відступають. Це дуже добре для України, тому що ви проводите контрнаступ в реаліях, коли підрозділи ворога зламалися, тікають і кидають техніку. Зокрема, було захоплено 9 танків Т-62. Коли ворог кидає техніку, це означає, що він тікає, а не організовано відступає. Контрнаступ відбувається "малою кров'ю", – зазначає Ігаль Левін.

Нагадаємо, австралійський генерал Мік Раян розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. За його словами, армія РФ зазнала найбільшої поразки від часів Другої світової.

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