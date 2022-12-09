Окупанти змінили тактику в районі Бахмута: стали відомі цілі ворога та кількість втрат

В районі Бахмута російські війська застосовують тактику штурму окремими підрозділами та навіть невеликими групами, зазнаючи там шалених втрат.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, він підтвердив слова голови Офісу президента Андрія Єрмака про те, що "в Бахмуті картини, немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі".

Також читайте Найпекельніші напрямки фронту на Донеччині: голова ОВА розповів про дії окупантів та ЗСУ

"Це так, як сказав очільник Офісу. Ця інформація відповідає дійсності. Ворог зараз тактику дещо змінив і застосовує тактику штурму окремими своїми підрозділами, навіть невеликими групами. Наприклад, йде група з десяти осіб без підтримки техніки. До того, як вони виходять, йде артилерійська підготовка, і після того виходять такі невеликі штурмові групи. Як правило, вони вже у зворотній бік не повертаються", – описав ситуацію очільник Донеччини.

Він також повідомив про величезні втрати російських військ на Бахмутському напрямку.

"Їхні тіла буквально складують на певних ділянках фронту – де вони проводять наступальні дії і не можуть прорвати оборону. І там ці тіла або фрагменти цих тіл ворог і залишає – всіх, кого застосовує в наступальній операції. Тобто це не тільки регулярні збройні сили РФ, а й приватні військові компанії на кшталт "Вагнер", – повідомив Кириленко.

Він додав, що щодня на Бахмутському напрямку гинуть по 200 окупантів.

"Вони застосовують таку тактику, що беруть кількістю, навалою живої сили. Тобто їх "кладуть" там, їх просто розбивають наші захисники, підвозять нові групи, нове підкріплення, і вони знову таки йдуть і йдуть", – пояснив голова ОВА.

Він також описав головну мету ворога на Бахмутському напрямку, проте переконаний, що противник її не досягне.

"Генштаб дуже добре це розуміє, яку основну мету вони мають: якщо навіть не заходити в Бахмут, то обійти його, щоб відкрити собі подальший шлях до півночі, центру області. Але водночас командування також дуже добре розуміє, що ворогові необхідне місто, щоб зупинитися на холодний зимовий період. Але вживаються всі заходи, щоб ці спроби були невдалими, якими вони й є станом на зараз", – розповів Кириленко.

Нагадаємо, за даними радника Офісу президента Олексій Арестовича, під Бахмутом знижується кількість застосувань російської артилерії. Це може свідчити про серйозні проблеми з боєприпасами і матеріальною частиною противника.

Зауважимо, що Бахмут не має жодного стратегічного значення для РФ. Країна-агресорка хоча захопити місто, щоб показати росіянам "перемогу", вважає військовий експерт Іван Ступак.

Читайте також: