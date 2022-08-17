Окупанти не зможуть вести активні дії: експерт заявив, що ЗСУ унеможливили "референдум" на Херсонщині

Українські війська на сьогодні зробили неможливим проведення Росією "референдуму" в окупованій Херсонській області. Адже вже за тиждень-два російські війська будуть позбавлені можливості взагалі здійснювати якісь активні дії в області.

На сьогодні ЗСУ деокупували вже 55 населених пунктів Херсонщини.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Абсолютно точно", – відповів він на запитання про те, чи унеможливили українські війська проведення псевдореферендуму.

"Ба більше, я хотів би зауважити скептикам: попри повільне просування територією Херсонської області, наразі вже звільнено 55 населених пунктів. Створені умови для подальшого просування вглиб території. Мовиться про взяття під контроль логістичної складової мостів – це основне. Себто (ЗСУ – ред.) дали можливість російському угрупованню зайти на правий берег і відповідно відрізали від тилових баз накопичення", – розповів експерт.

Він зауважив, що російське угруповання наразі не має можливості проведення ротації, ввезення поранених, отримання БК і паливно-мастильних матеріалів.

"Себто, незважаючи на концентрацію російських військ на правому березі Дніпра, угруповання фактично за тиждень-два буде позбавлене можливості взагалі здійснювати якісь активні дії. З цим і пов’язане, що вони намагаються в ці дні максимально відсунути ЗСУ на дальність ураження, яка би не дозволяла тримати під вогневим контролем їхню логістичну складову", – пояснив Снєгирьов.

"Тобто у росіян за тиждень-за два, якщо ми зламаємо у цей період, тобто утримаємо наступ, з’явиться вибір – або форсувати Дніпро вплав, або масово здаватися ЗСУ. Іншого немає. Дніпро – це все таки не Кальміус і не річка Сіверський Донець", – зауважив військовий експерт.

Він також оцінив, що у Херсонській області була фактично зміна тактики ЗСУ. Мовиться не тільки про використання стандартів НАТО щодо поступового звільнення окупованих територій, але й придушення систем ППО і ПРО ворога.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери вглиб Криму та на аеродроми РФ.

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