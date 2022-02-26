Окупанти знищили військову частину в Охтирці: є багато загиблих, серед них жінки і журналісти

Окупанти знищили військову частину в Охтирці: є багато загиблих, серед них жінки і журналісти

У лікарні міста, куди везуть поранених, бракує знеболювальних препаратів.

В Охтирці перша цивільна жінка загинула. Військової частини в Охтирці, яка стійко тримала оборону – більше немає, її розбомбили.

За попередніми даними поцілили крилатими ракетами. Три точкових ракетних постріли. Пряме попадання в казарму. Багато загиблих – точних даних немає і понад 70 поранених, серед них жінки, двоє журналістів. Поранених ще прибуває, їх везуть у Охтирську лікарню. Там бракує знеболювальних препаратів. Нині медики формують список необхідних ліків і потреб.

Перед цим окупанти обстріляли житловий квартали. Щойно в лікарні померла одна цивільна поранена жінка. Також померла і 7-річна дівчинка, яка була поранена вчора під час обстрілу дитячого садочка російськими "Ураганами".