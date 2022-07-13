Окупанти знищують українські ферми, вбиваючи тварин і птахів: чи стане дефіцитними м'ясо та молоко

Україна за час повномасштабного вторгення РФ вже втратила до 15% потужностей виробництва м'ясної та молочної продукції.

Понад 4 мільярди доларів збитків від початку повномасштабного вторгнення Росії уже зазнало наше сільське господарство. Більш як 136 мільйонів – втрати лише від загибелі свійських тварин. І це лише приблизні підрахунки.

Росіяни прицільно гатили по фермах, убиваючи тварин та птахів. Чи означає це, що скоро дефіцитом у нас стане м’ясо і молоко і що із цінами уже зараз, йдеться в сюжеті ТСН.

Фермер Григорій Ткаченко з Чернігівщини багато років поспіль вкладав сили, гроші і найголовніше – душу – у свій бізнес. Та рашисти мало не зруйнували справу усього його життя.

"8 березня наше підприємство обстріляли росіяниіз реактивної артилерії. І на нашу територію упало близко 60 ракет за один раз", – згадує фермер.

Наступного дня загарбники окупували село. Жили у хатах і на фермі. На тварин задля розваги влаштовували сафарі. Також вбивали худобу для їжі. І корови, і телята гинули сотнями. Їхні туші вже після деокупації вивозили спецтехнікою.

"До війни наше поголів'я нараховувало 316 голів великої рогатої худоби. Із них було 170 корів. У період боїв загинуло 157 голів", – зазначає Григорій Ткаченко.

Фахівці підрахували: Україна за час повномасштабного вторгення росіян вже втратила до 15% потужностей виробництва м'ясної та молочної продукції. Оціночна вартість загиблих свійських тварин перевищила 136 мільйони доларів. Остаточні данні стануть відомі лише після закінчення війни та повної деокупації захоплених територій.

"За непрямими оцінками, загинуло близько 100 тисяч голів великої рогатої худоби, близько чверть мільйона свиней та майже 6 млн голів птахів", – говорить аналітик центру досліджень продовольства та землекористування київської школи економіки Роман Нейтер.

За підрахунками Григорія Ткаченка, щоб його ферма знову вийшла на довоєнні обсяги надоїв молока екстра класу знадобиться близько трьох років. Бо, через загибель худоби, продукції нині обмаль.

"Перед самою війною ми доїли близько 3 тон молока. Зараз ми вже доїмо десь 500-600 літрів молока", – каже фермер.

Та й те, що отримують від корів, на місцевий молокозавод доводиться здавати по 9 гривень за літр. До війни продавали по 12. Прибутковість бізнесу обвалилася. Деякі сусідні господарствах, за словами Григорія, вже восени почнуть худобу масово вирізати.

Утім, економіст Олег Пендзин прогнозує: дефіциту молочної продукції найближчим часом очікувати не варто. Навіть попри скорочення поголів'я корів. Адже попит, здебільшого через міграцію населення, знизився. Починаючи від лютого, закордон виїхало близько 7 мільйонів людей. А купівельна спроможність тих, хто лишився, або вже повернувся, упала. Отже ціни ніхто не ризикує підіймати.

З жалем фермер Григорій Ткаченко говорить не лише про загибель корів. Йому важко згадувати і те, що був змушений 15 важко поранених тварин віддати на м'ясо. Ще й за вкрай низькими цінами. "Ми здавали по 32-33 гривні за живу вагу. Довоєнна ціна була 50 грн. Тобто у 2 рази впала ціна", – пояснює він.

Здешевшала яловичина і на столичному гуртовому ринку – на гривень 5-10 за кілограм з початку повномасштабної війни, кажуть продавчині. Головна причина – знову ж таки – скорочення ринку збуту.

А от свинина від лютого чи не кожен місяць дорожчає гривень на 5. Продавчині переконують: ціни зросли здебільшого через зміну вартості кормів для тварин та палива – аби м'ясо довезти на базар. Що ж до дефіциту свинини – цього теж боятися не варто. Адже на територіях, де відбувалися або тривають і нині активні бойові дії, зосереджено лише 14 відсотків від усього виробництва свинини. Тим паче, українці через падіння доходів червоного м'яса взагалі почали їсти менше.

Яйця та курятина з прилавків теж не зникнуть, попри загибель кількох мільйонів птахів.

"Ми виробляємо курятини на 35-40% більше, ніж споживаємо. Тому що у нас дуже великий експортний потенціал. Навіть те, що ми втратили на сьогоднішній момент, це не так багато по відношенню до внутрішнього ринку. Якщо ще й врахувати, що ми нічого не експортуємо. Порти Чорного моря заблоковані, а потужності західного кордону дуже обмежені", – пояснює економіст Олег Пендзин.

Та на ятках курятина все ж дещо подорожчала. Виробники враховують усі можливі ризики.

Тим часом Григорій Ткаченко із Чернігівщині уже підрахував: особисто його господарству рашисти завдали збитків на понад 600 тисяч доларів. У цю суму входять вартість пошкоджених сараїв, знищеної техніки та доїльного залу і звісно ж, загиблої худоби. Та попри втрати, ферму хоче відбудувати. А поголів'я – збільшити.

"Нічого, ми сильні. Ми все відбудуємо. у нас ферма буде ще краща, ніж до війни", – переконаний він.

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