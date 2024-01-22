Окупанти зробили "скид" під час евакуації пораненого: як у Дніпрі врятували бойового медика (фото, відео)

Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля боя отримав травму. Уламками йому посікло тіло, ногу довелось ампутувати. До лікарні Дніпра його доправили у вкрай тяжкому стані.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Микола - бойовий медик, на фронті був з перших днів. На Бахмутському напрямку ледь не загинув, витягаючи пораненого побратима з поля бою.

"Уклали його на ноші і я тягнув його по снігу за собою. Безпілотник над нами завис і зробив скид. Мені осколками під коліно попало, ліву ногу посікло, трохи в праву, нижче поясниці", - розповів Микола.

Микола

Допомогу бойовому медику надали на місці, однак ногу врятувати не змогли. Далі - довга евакуація до Дніпра. До лікарів потрапив вже ледь живий з наднизьким тиском та гемоглобіном. Там медики провели складну операцію. Одужувати допомагає кохана дружина. Вона з перших днів поряд у реанімації.

Поранений бойовий медик та його дружина

Микола лікар-реабілітолог за фахом. Ще до повномасштабного вторгнення вчив військових тактичній медицині. Тож прямо на лікарняному ліжку отримує пропозицію роботи - працювати у реабілітаційному центрі в Дніпрі.

Над пропозицією Микола обіцяє подумати. Однак після відновлення, попри ампутацію, хотів би повернулись до свого батальйону. Аби своїми знаннями і вмінням допомогти наближати перемогу.

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Нагадаємо, в Україні опанували нову технологію протезування важкопоранених.

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