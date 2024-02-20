Окупантів на Запоріжжі нищить "Баба Яга": як український дрон тримає у страху ворога

Солдатам окупаційної армії Росії немає спокою від українського дрона-"вампіра". Екіпаж ударного безпілотника 108-ї бригади ТРО Дніпропетровщини за допомогою нищівної "пташки" уражає ворога. Цей дрон може переносити та скидати різні типи боєприпасів. Він оснащений тепловізором – тож ефективніше працює вночі.

Про роботу екіпажу безпілотника більше розповіла кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Цей дрон росіяни називають "Бабою Ягою", адже він справжнє страхіття для ворога.

"Коли як вони говорять "Баба Яга" то там не сплять всі – можна судити з радіоперехоплень, там збуджується вся полоса. Працюємо по піхоті, по укріпленнях, рідше – по техніці", - розповідає офіцер 108-ї бригади ТРО з позивним "Кум".

На збір свого "вампіра" військові витрачають до 10 хвилин.

"Для початку треба розкласти лучі, пропелери, потім приєднати батареї. Батареї вистачає, якщо він навантажений, на пів години, навіть хвилин 40 він буде літати", - каже воїн з позивним "Механік".

У команді ударного безпілотника – технік, пілот, штурман та сапери, які експерементують з "подарунками" для ворога.

"Основна маса боєприпасів перероблені із звичайних боєприпасів, немає у нас боєприпасів, які розроблені для скидів з дрона, у нас цим займаються сапери", - розповідає "Кум".

Екіпаж "вампіра" 108-ї бригади працює разом пів року. Раніше знищували росіян на Донецькому напрямку, зараз – на Запоріжжі.

За словами військових, суперечок у бригаді немає, вони так звикли одне до одного, що по навіть по крокам розуміють, хто з них йде.

Наймолодший в команді – 19-річний штурман "Комар". Він з тимчасово окупованого Мелітополя, згадує як страшно було вибиратися із захопленого міста.

"Почали будувати блокпости казали, що українців нікуди не випустять: "Примете паспорта". Я кажу: "Ні". І я хоробрості набрався і почав виїжджати", - розповідає штурман бригади.

Тож "Комар" виїхав із Мелітополя і вступив до війська. А вже після кількох місяців підготовки став штурманом дрона. Його завдання – допомогти пілоту не збитися з курсу.

"У випадку, якщо загубиться, я йому допомагаю по мапі вернути борт назад. Все розкладається на дотик, ну там буває червоні фонарики беремо, білими не посвітиш, бо одразу побачать (окупанти - ред.)", - пояснює 19-річний військовий.

Дрон для військових як рідний. Кажуть, не раз ризикували життям, аби повернути безпілотник, коли він починав блукати.

"Є певна небезпека – це або мінована територія, або нерозірвані снаряди і тихенько біжиш по нього, дістаєш його, бо дрон впав і треба його рятувати", - пояснює офіцер "Кум".

Воїни 108-ї бригади ТРО мріють, аби улюблена техніка вдосконалювалася. Чи не найбільше їх турбує зв’язок – адже росіяни часто глушать його, рятуючись від наших дронів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Нічні "Вампіри" атакують росіян! Нищівні українські ударні дрони не дають ворогу спати

Нагадаємо, ЗСУ збили два російські винищувачі, а на окупованій території і в РФ – чергова "бавовна".

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