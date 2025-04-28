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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Окупація ЧАЕС: рятувальники розповіли нові шокувальні подробиці про росіян

Російські окупанти 2022 року захопили Чорнобильську АЕС. Рятувальники залишились у зоні відчуження та виконували свою роботу.

Автор публікації
Ірина Кондрачук
Окупація ЧАЕС: рятувальники розповіли нові шокувальні подробиці про росіян

Авто ДСНС / © ТСН

24 лютого 2022 року, коли український кордон перетнули росіяни, рятувальники Чорнобиля добровільно зосталися на робочому місці.

Понад 70 ДСНС-ників тоді ще не знали, що їхня вахта під ворожими дулами триватиме понад 40 діб.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

У зоні відчуження фактично немає місцевих. Проте працівники ДСНС щодня рятують те, що стало пусткою після наймасштабнішої техногенної катастрофи планети у 1986. Відновлюють і очищають понівечене російською окупацією у 2022.

Густими чагарниками поросли давно покинуті будинки. Пожежі стаються через спеку та ворожі ракети й “Шахеди”. Інколи треба добиратись на човнах, оскільки усі мости біля кордону з Білоруссю підірвані.

Кожен виїзд на пожежу починається із замірів радіації. Але після окупантів, вогонь тепер гасять тільки за дозволу піротехніків.

ЧАЕС 2022 року / © ТСН

ЧАЕС 2022 року / © ТСН

Три роки тому, 24 лютого 2022 року, коли стало зрозуміло - росіяни поруч, у Чорнобилі було 73 працівників ДСНС - і всі вони залишилися на робочому місці.

Тоді окупована Чорнобильська зона відчуження була однією із найнебезпечніших локацій. Атомну станцію, радіаційні поля і ліси окупанти перетворили на військову базу. Лейтенанту Володимиру Постовіту тоді було 20 і він був рядовим пожежним. Одним із наймолодших тут. Пригадує, їжі в окупації бракувало. Працювати доводилося під дулами російських автоматів.

“Ситуацій було дуже багато, починаючи з того, що як телефони забирали, так само, що вишикували на фасаді, зайшли їхні військові, кулеметники біля воріт, снайпери на дахах, ну це просто всякі бойовики можуть відпочивати”, - каже він.

Але до останнього перед частиною ДСНС майоріли наші прапори. Свої підрозділи окупанти хотіли розмістити і тут, поруч з пожежними машинами. Але надзвичайники відмовили.

Тут дуже довго стояли перед частиною автозаки, в яких, я так розумію, нас мали погрузити. Але потім вони поїхали і дуже стало тихо в Чорнобилі. І ми зрозуміли, що Київська область деокупована”, - каже рятувальник. 

Ця частина ДСНС була на шляху росіян, і коли вони звідси тікали. Рятувальники бачили шокувальні масштаби мародерства. У працівників ДСНС росіяни вкрали мобільні телефони, деякі прилади, безпілотник та авто.

Тепер спецпідрозділ має нові пожежні машини. А ще відділення піротехніків. До штату набирають й інженерів. Працюють вахтовим методом. 15 діб тут - 15 вдома. До Чорнобиля з'їжджаються із різних куточків України.

Кухарі з'явилися тут теж після деокупації. Старша кухарка Віта Вовк розповідає: навіть під час тривалих пожеж - рятувальників завжди годують тричі на день.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 13:00 28 квітня. ПЕКЕЛЬНИЙ ранок у ХЕРСОНІ! США погрожують вийти з переговорів!

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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