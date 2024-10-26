“Окупувати Москву та скинути Путіна”: американський філософ запропонував модель перемоги  

За словами Френсіса Фукуями, якщо під перемогою України мається на увазі стабільний мир, то він неможливий допоки путінський режим панує в РФ.

На думку американського філософа Френсіса Фукуями, Україна ніколи не отримає стабільного миру, і тому є вагома причина. Усі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Чи можливий взагалі стабільний мир в Україні

Френсіс Фукуяма в інтерв'ю радіо NV розібрав одну з моделей перемоги України й заявив, що Україна "не отримає стабільного миру". За його словами, якщо під перемогою України мається на увазі стабільний мир, то він неможливий без загрози нової атаки з боку Росії, допоки путінський режим панує в РФ. А тому, за словами філософа, єдиний спосіб домогтися стабільного, тривалого миру – окупувати Москву і скинути Путіна.

"Ну, гаразд, єдиний спосіб отримати це – якщо українська армія зможе окупувати Москву і скинути Путіна. Ви не отримаєте довгого стабільного миру, доки він буде поруч, доки Росія зберігатиме всі енергетичні ресурси та армію. Тож це неможливо з військової думки", - наголосив філософ.

Чи можна повернути кордони 1991 року

На думку Фукуями, питання полягає в тому, яку частину окупованої після 1991 року території може повернути Україна. Філософ зауважив, що це також буде досить складно. Зокрема, зазначив він, особливо важко буде повернути Донбас.

"Отже, перемога означатиме стабільність у контексті такого роду обмежень. Я не хочу нічого говорити про те, що має бути прийнятним для України, але питання про те, чи будемо ми робити те, що необхідно для досягнення перемоги, залежить від того, як саме ви її визначаєте", – зауважив Фукуяма.

Жорін про тимчасово окуповані території

Про те, що зараз неможливо повернути тимчасово окуповані території, у своєму нещодавньому інтерв’ю для "Фокуса" заявив і заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Військовий зазначив, що краще сконцентруватися на утриманні тих територій, які перебувають під контролем ЗСУ.

"Це все супер, що ми мріємо про повернення територій, про це треба думати, мріяти та планувати. Проте треба також реально дивитись на речі й розуміти, що все ж таки сьогодні сконцентруватися ми повинні на утриманні тих територій, які під нашим контролем. Коли ми зможемо стабілізувати цю ситуацію, коли ми зможемо твердо стояти на тих позиціях, які ми сьогодні утримуємо, ми можемо говорити про повернення тих територій, які ми тимчасово не контролюємо", – наголосив Жорін.

Чи будуть перемовини з РФ

Але як не крути вже звідусіль лунає вираз: що будь-яка війна завершується за столом переговорів. Питання у тому, якими будуть ці перемовини та хто матиме потужнішу переговорну позицію.

Аби перетягнути цей канат на себе, Україна здійснила неочікуваний захід на територію РФ. Через майже три місяці після початку Курської операції ЗСУ Росія досі не змогла повністю повернути контроль над своєю територією.

Зеленський водночас представив світові "План перемоги". Україна хоче закінчення війни та сталого миру, а не тимчасового. Здавалося б говорити про це із Росією немає сенсу, втім днями з’ясувалося, що таємні переговори між Україною та РФ насправді були ще у 2022 році.

Тоді Україна через міжнародних партнерів вела секретні непрямі перемовини з РФ, у яких було кілька переговорних напрямків. Сполучені Штати "були в курсі" цих контактів, тому що українська сторона "завжди проводила консультації з усіх питань". Таку заяву днями зробив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, результатом цих таємних переговорів був "гуманітарний коридор", який дозволив чотирьом сотням тисячам українців виїхати з тимчасово окупованих Росією територій, відбулися обміни військовополоненими, політичними в’язнями та пораненими солдатами, а також "зернова угода", яка дозволила Україні відновити експортні шляхи агропродукції у Чорному морі. Видання також зазначило, що представники США підтвердили, що секретні переговори відбулися у 2022 році, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю.

"Коли я запитав Умєрова, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори, він відповів, що гуманітарний шлях досі відкритий", – зазначив автор статті Девід Ігнатіус.

Мер Львова про перемовини з РФ

Питання перемовин між Україною та Росією нависає давно, думки щодо цього дуже різняться. Хтось каже, що вже час сідати за стіл, інші – що на цьому війна не закінчиться, а лише заморозиться.

Свою думку щодо перемовин із ворогом висловив днями й мер Львова Андрій Садовий. В інтерв’ю "РБК Україна" він сказав, що, на його думку, наразі можливий лише "тимчасовий спокій". Водночас Садовий зауважив, що "вічна тільки смерть", тому треба думати про життя людей. Мер Львова наголосив, що будь-яка війна рано чи пізно завершується, але відкритим залишається питання, яким результатом вона завершиться.

"Я не думаю, що це є таємницею, що переговори тривали й тривають. На різних рівнях, використовуючи треті країни. Хоча є чинний указ президента про заборону будь-яких перемовин", – сказав Садовий.

Він зауважив, що не знає, якими будуть ці перемовини. Водночас Садовий наголосив, що це залежить від внутрішнього потенціалу України та розуміння, що Росія була, є і буде завжди ворогом для держави. Він також відповів на запитання, чи це буде не останній раунд.

"Львів за останні 100 років був частиною шести різних країн. Так, нас породив король Данило, сьогодні ми є культурною столицею України. Це наша гордість, і ми відчуваємо цю відповідальність, яка на нас сьогодні є. Але ще раз наголошую, вічна є тільки смерть. Життя є тимчасове. Тому треба думати про життя людей", – наголосив мер Львова.

За яких умов може завершитися війна

Український журналіст Віталій Портников під час розмови з головою правління Громадянської мережі "Опора" Ольгою Айвазовською зробив іншу цікаву заяву. Мовляв, твердження про те, що коли війна з Росією не закінчиться чітким, зрозумілим та справедливим миром, то вона розпочнеться знову через 6 місяців, є повним безглуздям. На його думку, Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни.

“Якщо війна закінчиться, то вона не розпочнеться. Тому що, якщо війна закінчиться, це буде означати, що Росія не має економічних ресурсів для її проведення. Економічні ресурси за 6 місяців не відновлюються, вони й за 6 років не відновлюються. Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни. Якщо вони [росіяни] погодяться на припинення вогню, значить у них цих ресурсів вже немає. Якщо у них ці ресурси будуть, вони не погодяться на припинення вогню”, – пояснив він.

Віталій Портников зауважив, що закінчення війни без гарантій та без політичної угоди, лише розведенням військ, означатиме повернення до статус-кво, коли вогонь припиняється, санкції не знімаються, ніяких гарантій безпеки ніхто не надає, євроатлантична перспектива України підтверджується, але нічого не відбувається. Тобто “ситуація тільки відрізняється тим, що немає повітряних тривог, немає війни, а війська стоять”.

Журналіст також припустив, що суспільство після війни буде іншим. За його словами, буде новий шок, втома та небажання це ще раз пережити.

Чи готова Україна до втрати територій в обмін на гарантії безпеки

Також на початку жовтня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи статтю видання Corriere Della Sera заявив, що президент Зеленський нібито був готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу, заявляв, що без програшу РФ не існує жодних дієвих гарантій безпеки й ніхто не погодиться їх надати. Хоча б тому, що сьогодні є й без того надто багато стримувальних чинників, щоб просто забезпечити належну ресурсну підтримку України.

"РФ продовжить експансію, збільшивши її обсяги та усвідомлюючи, що не буде жодної підсумкової відповідальності за масові злочини й ніхто безпосередньо не втручатиметься, навіть якщо вона (РФ) вирізатиме тисячами цивільне населення. Залишимо все ж осторонь нелогічні ілюзії та невиправдані сподівання", – наголосив Подоляк.

Він також дорікнув, що частині союзників "бракує політичної волі" для ухвалення дієвих рішень "щодо зброї та скасування неформальних заборон". Ну й по факту так і є, адже скільки не говорили про зняття заборони бити зброєю дальньої дії по військових складах на території РФ, аби вберегти життя цивільних, які страждають від російських обстрілів, окрім гучних заяв українці досі нічого не отримали.

Нагадаємо, на думку британського аналітика, існує чотири можливі результати повномасштабної війни Росії проти України: “тривала війна”, “заморожений конфлікт”, “перемога України” і “поразка України”. Незалежно від того, який сценарій виникне, далекосяжні та травматичні соціальні, економічні та політичні наслідки війни будуть неминучими.

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