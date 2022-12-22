"Олексійович" допоміг: аеророзвідники розповіли подробиці знищення російського гелікоптера "Алігатор"

Аеророзвідники на Сватівському напрямку зкорегували зенітників, і ті влучним пострілом ракети С-300 знищили ворожий гелікоптер у небі над Луганщиною. Два тижні тому відео цієї операції облетіло соцмережі, йдеться в ТСН.

Тоді ворожий КА-52 на висоті в пів кілометра прикривав два російські МІ-24, поки ті обстрілювали позиції наших оборонців некерованими авіаційними ракетами. “КА-52 оснащений системою “Вітебськ” - куполом, який пускає перешкоди, щоб радари наших ППО комплексів не побачили їх, не змогли по ним зкорегуватися”, - пояснює військовослужбовець прикордонного загону аеророзвідки «Адмін».

Саме його група вчасно передала дані про ворожі цілі зенітникам, а ті знищили «Алігатор» вартістю понад 16 мільйонів доларів єдиним влучним пострілом. На кадрах було добре видно, як після влучання ракети С-300 російський КА-52 спалахує у повітрі. “Славнозвісний КА-52 став прикрозвісним, так що, руські Ваньки, летіть додому, поки гвинти крутяться, бо прилетить “Олексійович” та зкорегує на вас вогонь”, - попереджає «Адмін».

«Олексійовичем» аеророзвідники називають розвідувальний коптер, який вишукує на Сватівському напрямку ворожу техніку, фіксує переміщення військ і передає картинку в онлайн-режимі командуванню. Ураження російського гелікоптера військові спостерігали в прямому ефірі.

Ці бійці першими виявляють скупчення російських військ, які незабаром точним ударом будуть знищені. Їхня щоденна робота за будь-якої погоди - бачити лінію фронту і вчасно реагувати на дії окупантів.

Хлопці згадують, що того дня, коли збили ворожий КА-52, стояв туман, батарейка коптера була майже на нулі, а лопаті обмерзли, але залізна техніка в небі витримала всі перешкоди, поки корегувала залпи зенітників. “Це його другий політ, і він так хорошо себе показав”, - розповідають хлопці.

Палити російські танки й артилерійські установки “залізні очі з неба” продовжують і вдень, і вночі. В умілих руках аеророзвідників не тільки важка броня, а й ворожі гвинтокрили падатимуть з неба, спалахуючи на українській землі.

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