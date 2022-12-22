Олень, що навідується до села на Рівненщині, став зіркою Мережі: ТСН з'ясувала подробиці з життя Бориса

Тварина зовсім не боїться людей і позує для камери.

Олень Борька з Рівненщини став зіркою соцмереж і улюбленцем тисяч людей. Він підходить до хат, їсть у місцевих просто з рук, а подекуди і сам на подвір’ях хазяйнує, йдеться в ТСН.

Рогатий приходить із лісу до селища Зарічне, коли йому заманеться. Сотні тисяч людей дізналися про Бориса із соцмереж. “З вікна побачити оленя у себе біля будинку. У нас відео, яке найбільше набрало - мільйон 200 тисяч”, - розповідає “операторка” відео з Борисом Надія.

Та виявляється, ходить в гості Борька до одного місцевого чоловіка, який його і вигодував. Пан Руслан - мисливствознавець. Купили Борьку, каже, щоб у районі водилися олені шляхетні. Поселили із самицями до великого вольєру, а невдовзі Борис став батьком 10 оленят. “Найенергійніший у мене був. Джекі Чан я йому клічку дав”, - розповідає Руслан Христюк.

Довелося тварині пережити і неприємності через вовків, які до них пробралися. “Убили одну самицю, Борькіну подругу, звати було її Дашка, вона була вагітна”, - розповідає чоловік.

Борька врятувався, та залишатися у вольєрі вже було небезпечно, тож Руслан усіх оленів випустив на волю. Борис зник на 9 місяців, та одного ранку все ж повернувся. “Він на порозі в мене стоїть. Не знаю, як він знайшов будинок мій, до цього часу я не можу зрозуміти - 10 кілометрів від лісу”, - дивується Руслан.

Відтоді коли Борисові хочеться, він і приходить у гості. В лісі ж теж тварин підгодовують - кукурудзу, овес, сіно привозять, щоб легше було пережити зиму. “Дуже багато випало снігу, понад 50 сантиметрів, їм важко докопатися до природного корму”, - пояснюють єгері.

Сюди підгодовуватися приходить і Борис, у нього тут статус особливий. “Сказав, що Боже упаси, щоб хтось тронув нашого Борьку”, - каже Руслан.

“Він уже не лише ваш, він уже український. І писали, що це і символ нашої перемоги, і символ єдності, і символ доброти української, і люди дуже його полюбили”, - кажуть мешканці селища, куди навідується олень.

Проте, попереджає пан Руслан, якщо хтось із шанувальників побачить Бориса, надто близько до героя роликів не підходити, бо він все ж звір дикий і роги має міцні.

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