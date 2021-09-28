Олена Зеленська презентувала посібник, який допоможе толерантно спілкуватись із різними людьми

Поки що посібник існує лише в електронному форматі.

Не інвалідний візок, а крісло колісне. В Україні з'явився перший посібник, в якому зібрані норми безбар'єрної мови.

Про це 28 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Проєкт "Довідник безбар'єрності" створений за ініціативи дружини президента Олени Зеленської. У посібнику доступною мовою і на конкретних прикладах пояснюють, як коректно звертатися до людей. Поки що він існує лише в електронному форматі. А друковану версію з елементами шрифту Брайля планують випустити вже наступного року.

Інформаційним партнером "Довідника безбар'єрності" є 1+1 media. У компанії теж дотримуються принципів безбар'єрності. Одним із таких проєктів є "забути про вік", який бореться із ейджизмом.

"У центрі нашої уваги під час спілкування має бути людина, а потім уже всі її ознаки. Це була основна ідея того, що нас підштовхнуло створювати цей інструмент безбар'єрності. Це довідник, який допоможе всім, хто хоче толерантно спілкуватися, писати про людей, звертатися до людей", - каже Олена Зеленська.

Новини України: з'явився перший посібник, в якому зібрані норми безбар'єрної мови

Нагадаємо, у Мережі вибухнув скандал через таблички для паркування людей з інвалідністю у "Борисполі".

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