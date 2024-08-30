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Олена Зеленська розповіла про унікальний табір, де допомагають дітям, що постраждали через війну

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Олена Зеленська розповіла про унікальний табір, де допомагають дітям, що постраждали через війну

Олена Зеленська у таборі

У "Голосному кемпі", діти наче повернулися у життя, яке мали до повномасштабної війни.

Майже 200 дітей, які постраждали від війни, пройшли цим літом психологічну реабілітацію у таборі "Голосний кемп" на Закарпатті. Насамперед йдеться про тих, хто пережив окупацію чи живе на прифронтовій території, чиї батьки воюють або загинули. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс. 

В дітей, попри юний вік, своя страшна історія. Вікторія з Бахмуту. Її сім'я евакуювалася до Кривого Рогу, але і там дівчинка щодня жахається обстрілів.  Сашко - з Сумщини, яку ворог щодня криє КАБами. Вчиться дистанційно, сумує за однокласниками. Всі його думки, каже, з батьком-військовослужбовцем. 

"Він зараз на "нулі". Сьогодні вийшов, все з ним добре. я кожен вечір молюся за нього перед сном - для мене це дуже важливо", - каже хлопець. 

У "Голосному кемпі", діти наче повернулися у життя, яке мали до повномасштабної війни - друзі, творчість, спорт. Кожен день розписаний по хвилинах. Зустрічі з зірками - такими як Олександр Усик. А ще з психологами, які ненав'язливо, часто у формі гри допомагають дітям війни впоратися з пережитим. 

"Дуже багато у дітей емоцій, які накопичуються, і немає можливості їх безпечно відредагувати. Тобто якщо хочеться емоційно позлитися, тут є можливість зайнятися спортом, і воно вийде. Передати емоцію фарбами - це теж тут можна", - каже голова правління фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська. 

Олена Розвадовська.  / ©
Олена Розвадовська. 

Серед гостей табору і перша леді України Олена Зеленська. Цього літа її Фундація долучилася до ініціативи благодійного фонду "Голоси дітей" провести психологічний кемп. 

"Для нас це - стратегічно важливе питання. Ці діти, ці підлітки, ці люди, які будуть керувати нашим з вашим життям через 10-15-20 років. І ми маємо розуміти, що стійкість цього покоління - це стійкість українців в майбутньому. Наша спільна мрія, я впевнена, в кожної дорослої людини в нашій країні, аби наші діти були поколінням переможців, а не поколінням вцілілих", - каже Олена Зеленська. 

Фундація профінансувала всі 4 зміни. Бюджетних коштів - ані копійки, кошти дали меценати, зокрема і один з них з Південної Кореї. 

Двох тижнів, кажуть організатори кемпу, цілком достатньо аби діти повернулися додому впевненішими та спокійнішими. І з новими знаннями - де шукати підтримку та як заспокоюватися самотужки.

Табір для дітей / ©
Табір для дітей

Літо закінчується. Але кемп житиме й далі. Фундація Олени Зеленської вже домовилася і з меценатами, і з організаторами кемпу продовжити таке таборування восени. А надалі розробити такий проєкт психологічної реабілітації, аби охопити якомога більше дітей, які постраждали від війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 30 серпня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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